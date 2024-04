Las parejas de hecho que estuvieran formalizadas antes de 2014 también podrán cobrar la pensión de viudedad

Una nueva decisión del Tribunal Supremo tras una demanda ha cambiado el paradigma de las parejas de hecho a la hora de solicitar la pensión de viudedad. Esta prestación se otorga como ayuda económica tras el fallecimiento de un cónyuge o pareja de hecho. Sin embargo, a pesar de estos enlaces, las parejas y cónyuges deben de haber vivido al menos cinco años previamente al fallecimiento de uno de ellos como requisito para poder cobrar la pensión, entre otros.

En el caso de la mujer demandante, residente en Cataluña, no era obligatorio inscribirse como pareja de hecho antes de 2014, motivo por el cuál la Seguridad Social le negó la pensión de viudedad. No obstante, la mujer alegó que, a pesar de no estar inscrita con anterioridad, llevaba conviviendo 6 años con su pareja fallecida, por lo que consideró que al negarse ese derecho de pensión estaban vulnerando sus derechos humanos. La administración destacaba que era imposible demostrar que la pareja había convivido de forma conjunta antes de ese periodo.

Pensión de viudedad | iStock

Sin embargo, tras pasar por dos tribunales y ante la negativa de estos decidió acudir al Tribunal de Estrasburgo donde alegó la violación del artículo 1 del Protocolo n.º 1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Finalmente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le ha dado la razón a la mujer al señalar que no se le puede exigir la condición de estar registrada con anterioridad, cuando era una medida que previamente no existía cuando tuvo que solicitar la pensión, por lo que lo hacía como un requisito imposible de cumplir.

Tras la resolución de este caso se sienta un nuevo precedente para personas que se encuentren en una situación similar.