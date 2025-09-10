Las mujeres cobran un 30% menos de pensión que los hombres y se jubilan diez meses más tarde

La pensión media de jubilación de las mujeres es un 30,4% inferior a la de los hombres, con 1.196,5 euros al mes frente a 1.719 euros mensuales de los varones, según el Barómetro de las Pensiones que elabora el Instituto Santalucía, con datos actualizados a abril de 2025.

El informe ha sido elaborado por varios integrantes del Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social del Instituto: Enrique Devesa, Mar Devesa y Robert Meneu, profesores de la Universidad de Valencia; Borja Encinas e Inmaculada Domínguez, profesores de la Universidad de Extremadura; y Miguel Ángel García, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos.

Pese a la brecha que presentan en la pensión media de jubilación, la distancia entre mujeres y hombres se reduce "de forma considerable", hasta el 17,5%, entre las nuevas altas de jubilación.

Esto refleja, según el Instituto, "una clara tendencia a la convergencia" gracias a la mayor incorporación de la mujer al mercado laboral, la reducción de la brecha salarial (15,7% en 2023) y las medidas correctoras del sistema de pensiones (integración de lagunas, complemento a mínimos, complemento por brecha de género, entre otras).

El informe pone también de manifiesto que, de media, las mujeres se jubilan diez meses más tarde que los hombres, lo que en muchos casos responde, según el Instituto, a carreras laborales más cortas e irregulares debido a interrupciones vinculadas al cuidado de hijos o familiares que obligan a retrasar el acceso a la pensión para mejorar la cuantía de su pensión.

El estudio señala además que el 17,6% de las mujeres pensionistas perciben más de una pensión, frente al 3,5% de los hombres, generalmente combinando jubilación y viudedad. "Esta diferencia responde tanto a la mayor esperanza de vida femenina como a la creciente presencia de mujeres con derecho a una pensión contributiva propia", apunta el informe.

De acuerdo con los autores del estudio, para que en materia de pensiones es "imprescindible" cerrar la brecha salarial y lograr un reparto más equilibrado de los cuidados de hijos y familiares dependientes, de modo que no sean sólo las mujeres quienes vean interrumpidas sus carreras laborales y, en consecuencia, sus pensiones.

"Aunque los datos muestran que las mujeres han avanzado en el acceso y la cuantía de las pensiones de jubilación, la situación de desventaja es todavía una realidad. El origen de este problema se encuentra en las importantes diferencias de género que tradicionalmente han existido en el mercado laboral y que todavía continúan a pesar de los avances logrados en las últimas décadas", ha destacado José Manuel Jiménez Rodríguez, director del Instituto Santalucía.