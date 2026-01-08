Así queda el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en 2026

Este nuevo año 2026 llega con cambios importantes en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para algunas comunidades autónomas, por lo que si vas a heredar o estás planificando tu sucesión hereditaria, es importante conocer cuáles son las modificaciones en las diversas zonas de España.

Comunidad Valenciana

Desde 2023, Valencia ofrece una bonificación del 99 % en el Impuesto de Sucesiones para padres, hijos y cónyuges, es decir, los grupos I y II de parentesco. Esto significa que heredar entre estos familiares directos no supone un coste excesivo.

En 2026, esta medida no cambia, pero incluye una gran novedad, pues ahora tíos, sobrinos y hermanos también se benefician. Se trata del grupo III de parentesco, que hasta ahora pagaban el Impuesto de Sucesiones sin apenas bonificaciones. Sin embargo, con la Ley 5/2025 se introduce una bonificación progresiva dividida en dos partes. Desde el 1 de junio de 2026 se distribuirá una bonificación del 25 % sobre la cuota tributaria, un porcentaje que aumentará hasta el 50 % desde el 1 de junio de 2027.

El mínimo exento del Impuesto sobre el Patrimonio en la Comunidad Valencia también cambia este año. Desde el 31 de diciembre de 2025, este límite exento ha incrementado hasta los 1.000.000 euros para los residentes fiscales en la Comunidad. Esto se traduce a que muchas familias con patrimonio alto dejarán de pagar este impuesto o pagarán menos que antes. Se trata de una medida que aunque no tiene un impacto directo en el Impuesto de Sucesiones, reduce considerablemente la carga tributaria, por lo que las familias pueden planificar mejor las transmisiones y donaciones en vida.

Galicia

En el Proyecto de Ley de medidas fiscales y administrativas para el 2026 de la Comunidad Autónoma de Galicia se han incluido modificaciones fiscales en diversos impuestos y una de las novedades es que las reducciones por parentesco y discapacidad son únicas y acumulativas entre las mismas personas, por lo que solo se pueden aplicar hasta que se agoten.

Comunidad de Madrid

Madrid es una de las comunidades autónomas que ya tenía implantada la bonificación del 99 % para familiares directos. Además, en julio de 2025 amplió la bonificación del 25 % al 50 % para el grupo III de parentesco, unas bonificaciones que seguirán activas durante este 2026.

Andalucía

Esta comunidad autónoma también mantiene sus pasadas reformas activas durante 2026, entre ellas, la reducción de 1.000.000 euros para descendientes, cónyuges y ascendientes y una bonificación del 99 % a partir del millón de euros. Esta reducción llega a los 250.000 euros para familiares de segundo y tercer grado.

Castilla-La Mancha

En este caso, los menores de 21 años se benefician de una bonificación del 100 % del Impuesto de Sucesiones, mientras que el porcentaje baja al 80 % para los mayores de esa edad si la herencia no supera los 300.000 euros.

Asturias, Cantabria y Extremadura

Mientras que Cantabria cuenta con bonificaciones que van desde el 90 % hasta el 99 % para descendientes, cónyuges y ascendientes, Asturias ofrece exención para los grupos I y II de parentesco en herencias de hasta 300.000 euros, además de una bonificación del 99 % para víctimas de violencia de género. Extremadura, por su parte, ha ampliado la bonificación del 100 % a sobrinos, hijastros y otros familiares con vínculos especiales, a pesar de que no exista consanguinidad cercana.

País Vasco y Navarra

Estas dos comunidades autónomas son las que más exención ofrecen, mientras que mantienen sus regímenes fiscales propios. En País Vasco, la exención es completa para descendientes, ascendientes, cónyuges y parejas de hecho cuando las herencias son inferiores a los 400.000 euros. A partir de esa cifra se aplica un 1,5 % de tipo impositivo. En el caso de Navarra, hasta los 250.000 euros se aplica un tipo impositivo del 0 %. A partir de esa cifra, el gravamen es del 0,8 %. En el caso de ascendientes y descendientes, los tipos varían del 2 % hasta el 16 %.