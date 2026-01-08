¿Cuál es la nueva edad de jubilación en 2026?

Este 2026 llega con nuevos cambios en el sistema de pensiones de jubilación, como ya se anunció en noviembre las pensiones contributivas se revalorizarán un 2,7%, lo que viene a ser unos 570 euros más al año, en una pensión media de jubilación.

La pensión máxima será de 3.359 euros repartidos en 14 pagas y las pensiones mínimas sin cargas subirán un 7,07% y tanto las pensiones no contributivas como el Ingreso Mínimo Vital, se revalorizarán un 11,4%.

Un beneficio que disfrutarán 9,4 millones de pensionistas. Sin embargo, para los que este año tengan pensado jubilarse deben saber que la edad de jubilación también cambia. Mientras que en 2025, la edad para jubilarse estaba establecida en 65 años si habías cotizado durante 38 años y tres meses o en 66 años y 8 meses si habías cotizado menos de 38 años. En 2026, cambia ligeramente, se mantiene la edad de 65 años si has cotizado más de 38 años y tres meses, no obstante, si no has alcanzado esta cifra en 2026 necesitarás haber cumplido 66 años y 10 meses para poder acceder a una pensión de jubilación. Una edad que se irá ampliando hasta 2027 tal y como se recogió en la reforma de las pensiones de 2023, dónde la edad de jubilación ordinaria ascenderá a 67 años si no se han cotizado al menos 38 años y seis meses.

Por otro lado, a partir de este año entra también en vigor el nuevo modelo para calcular la pensión, es un modelo dual donde la pensión de jubilación podrá calcularse con los últimos 25 años cotizados o con 29 años cotizados de los que se podrán excluir los dos peores, por lo que en la práctica el cómputo en este segundo caso será de 27 años.

Sube la cuota del MEI

El MEI o el impuesto conocido como Mecanismo de Equidad Intergeneracional pasará del 0,8% al 0,9% en 2026 según confirmó la Seguridad Social.

Es una forma de cotización por contingencias comunes que irá subiendo cada año hasta llegar al 1,2% en 2029 y que se mantendrá ahí hasta el 2050.

Este mecanismo se propuso para conseguir un equilibrio entre las diferentes generaciones ya que España cada vez es un país más envejecido y en unos años es muy probable que haya más personas mayores que jóvenes, por lo que dejar todo el peso económico de las pensiones de jubilación en las próximas generaciones tal y como estaba provocaría un desequilibro al no haber personas suficientes para mantenerlo.

Los ingresos del MEI irán destinados a engordar el Fondo de Reserva de las pensiones, la llamada 'hucha'.