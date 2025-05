Los mayores de 50 años que pueden cobrar pensión de orfandad

La pensión de orfandad es una prestación que se otorga a los menores de 21 años en el caso del fallecimiento de sus progenitores o a los menores de 25 si sus ingresos no superan el salario mínimo interprofesional (15.876 euros). No obstante, también la podrían cobrar aquellas personas mayores de 21 que tuvieran una incapacidad permanente o una gran invalidez, pudiéndose cobrar también este tipo de pensión por otro lado. En este caso no habría límite de edad.

Por otro lado, aunque no es la pensión de orfandad en sí, existe también una prestación que se llama prestación en favor de familiares, donde los hijos de personas fallecidas, con más de 45 años solteros, viudos o divorciados pueden solicitarla si demuestran que han dedicado un cuidado prolongado a la persona fallecida, conviviendo y dependiendo económicamente de ellos, al menos durante dos años antes de su fallecimiento. También si tiene que dar el caso de que no tenga derecho a ninguna otra pensión o sus ingresos anuales no lleguen al salario mínimo.

En cuanto a la cuantía se calcula según informa la Seguridad Social sobre el 20% de la base reguladora. La base reguladora se calcula de forma diferente, dependiendo de la situación en la que se encontrara la persona fallecida (trabajador en activo o pensionista) y de la causa del fallecimiento (contingencia común o contingencia profesional).