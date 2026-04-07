Más de un millón de desempleados tiene más de 52 años

Los Ministerios de Seguridad Social y de Trabajo compartieron ayer lunes los datos sobre el mercado laboral del mes de marzo habiéndose registrado un nuevo récord de personas afiliadas y con unos niveles de desempleados en niveles del año 2008 habiendo incluso descendido en 22.934 personas en marzo.

No obstante, aunque el empleo femenino ha aumentado, el empleo entre mayores de 52 años sigue siendo una auténtico bache. Aunque los datos compartidos señalaban que este sector ha reducido el desempleo en 48.000 personas desde el año pasado, según destacaba Europa Press, lo cierto es que todavía hay más de un millón de personas desempleadas que tienen más de 52 años.

Así lo demostraban también los datos de las solicitudes del subsidio para mayores de 52 años, que en 2025 llegó a cifras nunca vistas, con una media mensual de 545.000 personas.

Una vez más tenemos que señalar la lacra del edadismo laboral que se sufre en nuestro país donde en numerosas ocasiones se invalida a los trabajadores simplemente por su edad, sin valorar la experiencia que se puede aportar al puesto de trabajo, desperdiciando de esta forma un gran talento. Esta forma de edadismo empieza a ser preocupante ya que esta discriminación por edad se va agravando y ya se empieza notar incluso en los mayores de 45 años.