El paro senior se enquista y los usuarios del subsidio para mayores de 52 llega a cifras récord

Tras los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE sobre el último cuatrimestre de 2025 señala que a pesar de los buenos datos generales sobre el paro, en cuanto a la población sénior esta sigue estancada en más o menos en el 30%, es decir, uno de cada tres parados en España son mayores de 50 años cifrando en 755.500 los desempleados de esta edad.

Esto además, se agrava en que este tipo de desempleados son de larga duración, es decir llevan más de 12 meses buscando trabajo. Un 55,4% supera el año buscando empleo, frente al 38% general, según datos de la Fundación Adecco.

Ante este panorama de incertidumbre son muchos los que finalmente optan por pedir el subsidio por desempleo para mayores de 52 años. Esto ha hecho que se dispare el número de personas que ha solicitado esta ayuda, llegando a cifras nunca vistas. En 2025 se registró una media mensual de 545.000 personas.

Aunque el subsidio por desempleo es una medida necesaria que busca proteger a aquellos a los que se les ha agotado la prestación y siguen sin trabajo y que por su edad y el edadismo laboral existente les es más difícil volver a incorporarse al mercado laboral.

No obstante, los expertosseñalan que esta ayuda tiene su parte negativa y es que no les incentiva para seguir en el mercado laboral. Con las pocas ofertas laborales para este sector muchos optan por aguantar hasta la jubilación con la ayuda, que aunque no es mucha unos 480 euros, si les cubre la cotización para la futura pensión de jubilación (125% de la base mínima aportada por el SEPE).

"El incremento de los subsidios por desempleo entre los mayores de 50 años no solo obedece al envejecimiento de la población, sino también a las barreras que afrontan para mantenerse activos en el mercado laboral." destacaba Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco.