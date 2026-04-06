España marca récord con 21.882.147 empleos, al sumar 211.510, un alza histórica en marzo

La Seguridad Social ha registrado un nuevo récord, con 21.882.147 afiliados, tras sumar un incremento histórico para un mes de marzo, con 211.510 ocupados más, gracias al tirón de la hostelería, que sumó 79.701 trabajadores con la llegada de la campaña de Semana Santa.

Según los datos proporcionados este lunes por los Ministerios de Seguridad Social y de Trabajo, en términos desestacionalizados se han superado, por primera vez, los 22 millones de afiliados (22.010.532 ocupados), al aumentar en 80.274 en el último mes.

"Por primera vez, España alcanza los 22 millones de afiliados y afiliadas en la Seguridad Social", ha destacado hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la red social X, donde ha subrayado que "España tiene el mejor equipo".

"Sois quienes levantáis las persianas, quienes cuidáis, quienes enseñáis, sois quienes servís y quienes emprendéis, quienes empezáis y quienes ya lleváis un tiempo trabajando, sois quienes labráis, quienes empujáis, quienes levantáis y construís este país".

Por su parte, el número de desempleados registrados en los servicios de empleo se mantiene en niveles no registrados desde 2008, concretamente en los 2.419.712, tras disminuir en 22.934 personas durante marzo.

En términos interanuales, la afiliación ha aumentado en 524.501 (+2,4 %), en tanto que el desempleo se ha reducido en 160.426 personas (-6,2 %).

Récord de empleo femenino

Al detalle de la evolución por sexo, el empleo avanzó más entre las mujeres, con 115.564 afiliadas más, hasta marcar un máximo histórico de mujeres afiliadas a la Seguridad Social, con 10.372.812, un 47,4 % del total.

En cuanto a los hombres, el empleo avanzó con 95.947 ocupados hasta los 11,5 millones de afiliados.

Por sectores, junto a la hostelería, tiraron del empleo las actividades administrativas y servicios auxiliares, con 17.206 afiliados más; y la construcción, con 17.156.

El número de trabajadores autónomos, por su parte, se mantiene por encima de los 3,4 millones, con 3.429.534 trabajadores por cuenta propia, tras sumar 14.920 en marzo.

En una nota, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha destacado el récord de afiliadas, así como el de ocupados extranjeros, que superan los 3,15 millones por primera vez.

Se recorta el paro en el sector servicios

El paro registrado disminuyó principalmente entre las personas que procedían del sector servicios, en 18.852 personas; seguidas por las 5.846 de la construcción y las 1.482 de la industria.

Sin embargo, aumentó en 365 personas en la agricultura y en 2.881 entre el colectivo que no había trabajado con anterioridad.

El desempleo femenino disminuyó en 14.841 mujeres y el masculino en 8.093, aunque aún sigue habiendo 1.458.572 mujeres paradas, medio millón más que hombres (961.140).

En cuanto al desempleo de los jóvenes menores de 25 años, disminuyó en marzo en 431 personas, hasta alcanzar con 188.977 parados la cifra más baja de la serie histórica en un mes de marzo.

En declaraciones remitidas a los medios, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha destacado el dato de marzo, el más bajo desde hace 18 años, con las menores cifras en desempleo femenino desde 2008 y mínimo histórico en el juvenil.

"Somos conscientes de que muchas personas aún están en desempleo", ha asegurado Díaz, subrayando que "la próxima parada" será la reforma del control horario.

El número total de contratos registrados durante marzo ha sido de 1.311.070, de los que algo menos de la mitad (44 %), unos 576.532, fueron de carácter indefinido.