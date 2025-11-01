El testamento solidario se consolida en España: "No es una cuestión de cantidad sino de coherencia"

El testamento solidario se ha consolidado en España en los últimos años, según han puesto de manifiesto distintas ONG, cuyos datos revelan un incremento en los fondos recaudados por herencias y legados y un creciente interés de la ciudadanía.

En el caso de Oxfam Intermón, en 2024 las donaciones mediante los testamentos solidarios superaron los dos millones de euros, un aumento del 25% respecto al año anterior, según ha revelado la ONG en un comunicado. Gracias a estos fondos, la organización impulsa proyectos que mejoran la vida de más de 15 millones de personas en cerca de 80 países, garantizando acceso a agua potable, educación y medios de vida sostenible.

En los últimos tres años, la ONG ha aceptado 62 herencias y legados, de los cuales más del 64% proceden de mujeres. Asimismo, según los últimos datos de la organización, 263 personas han comunicado su decisión de incluir a Oxfam Intermón en su testamento, de las cuales 160 son mujeres (el 60,84%). Además, 225 personas han expresado su intención de hacerlo próximamente, casi dos tercios de ellas mujeres (65,78%).

En esta misma línea, la ONG señala que el perfil de quienes optan por esta forma de colaboración está cambiando, ya que la edad media ha descendido de los 80 a los 60 años. "Cada vez más hombres, personas más jóvenes, a partir de los 40 años, y familias con hijos se suman a esta forma de colaborar, compartiendo no solo su patrimonio, sino también los valores que desean transmitir a sus seres queridos", asegura.

La responsable de testamentos solidarios de Oxfam Intermón, Laura Kvaternik, ha destacado que "el testamento solidario no es una cuestión de cantidad, sino de coherencia", así como "una forma de prolongar el compromiso con los valores que han guiado toda una vida".

En Zambia, la directora de la escuela primaria Chimwemwe, Inonge Mumbuna, recuerda que, durante un brote de cólera, pudieron reabrir las clases "gracias a todo lo que proporcionó Oxfam Intermón: cloro, jabón, estaciones de lavado de manos. Todo esto garantizó que las familias se sintieran seguras de enviar a sus hijos e hijas a la escuela".

Para Carmen Hervás, profesora jubilada y testadora solidaria es "un bonito gesto". "Me gusta pensar que mi memoria se extenderá más allá de mi familia", ha destacado. Por su parte, Ton Guardiet, empresario de 52 años que ha incluido a Oxfam Intermón en su testamento, subraya que "invitaría a todo el mundo a que hiciera testamento solidario".

El pasado 13 de septiembre se celebró el Día internacional del Testamento Solidario. Con este motivo, Médicos Sin Fronteras (MSF) reveló que, en 2024, los testamentos solidarios que incluyeron a su ONG registraron un aumento del 20%. "Cada vez más personas nos llaman para informarnos de que van a incluir a MSF en el testamento o nos trasladan su interés en hacerlo", ha afirmado la responsable de Testamento Solidario en MSF, Maite Alzueta.

La organización recoge testimonios de testadores como el de Leandro Arribas, de 59 años, a quien una operación le hizo ser consciente de "la suerte y el privilegio que es vivir en un país con atención sanitaria de calidad". Algo parecido le ocurrió a Marta Moreno, a quien en 2018 le diagnosticaron cáncer de mama. "Si mi herencia puede servir para vacunar a 100 niños o para operar a uno solo, estoy satisfecha", celebra.

"Dar ejemplo a los gobiernos"

Carlos Hernández, de 54 años, escritor y excorresponsal de guerra, explica que vio a MSF trabajar sobre el terreno y fue "testigo de primera mano del trabajo que hace en lugares muy peligrosos". Mientras, José Ramón Orero, considera que hacer un testamento solidario es una manera de "dar ejemplo" a los "gobiernos" y las administraciones públicas.

Por su parte, Misiones Salesianas explicó que los testamentos solidarios supusieron en 2024 "cerca del 20%" de sus ingresos y destaca que se pueden convertir en una poderosa herramienta de transformación. "Cada gesto, por pequeño que parezca, puede suponer un cambio decisivo en la vida de menores y jóvenes vulnerables", ha asegurado el director de Misiones Salesianas, Luis Manuel Moral.

Con 150 años de trabajo y presencia en 137 países, en Misiones Salesianas dedican sus esfuerzos, junto a los misioneros salesianos, a garantizar educación, protección y desarrollo integral de menores en riesgo. En 2024, esta forma de colaboración aportó más de 3,3 millones de euros a la organización, convirtiéndose en su segunda fuente de financiación.

"Decidí incluir en mi testamento a Misiones Salesianas porque quiero ser un ejemplo para mis herederos. Les he educado en vida en la solidaridad y quiero que cuando yo no esté siga siendo así", explica una de las testadoras de la organización.

Las ONG recuerdan que para que un testamento se considere solidario, no es necesario que las ONG sean las únicas que figuren como herederas. "Se puede incluir a tantos familiares u organizaciones como se desee. No hay que escoger", ha indicado la responsable de Testamento Solidario en MSF. En la misma línea, ha aclarado que no es necesario poseer un patrimonio muy elevado sino que cualquier persona puede contribuir, por mínimo que sea el importe.

Un coste de 50 euros

Además, explican que se trata de un proceso sencillo y barato. Así, una vez el testador tenga claro cómo repartir su herencia --y respetando en cualquier caso los requisitos mínimos fijados por la ley cuando hay sucesores--, debe acudir a la notaría para la firma, lo que supone un coste aproximado de 50 euros. Desde Misiones Salesianas recuerdan que, si no hay herederos ni testamento, la ley establece como heredero al Estado.

Sobre los beneficios de hacer un testamento solidario, la ONG Manos Unidas, precisa que puedes dejar un legado que refleja tus valores y principios. "Ayudas a construir un mundo más justo, apoyando a quienes más lo necesitan, facilitas los trámites a tus familiares y garantizas que tu voluntad se cumpla de forma legal y respetuosa, dejándolo todo ordenado y a tu gusto", subraya.

Por su parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) lanzó el pasado mes de mayo la campaña 'Héroes' para animar a la ciudadanía a "garantizar un futuro más digno" para los refugiados a través del testamento solidario.

48 millones de euros en 2024, un 12% menos que en 2023

Los testamentos solidarios recaudaron en 2024 en España un total de 48 millones de euros para proyectos, un 12% menos que el año anterior, según datos del informe anual de la plataforma 'HazTestamentoSolidario.org' publicado en junio de 2025.

A pesar de este descenso, un 48% más de personas se informaron sobre el testamento solidario y un 54% confirmó su decisión de hacerlo. La donación mediana ronda los 8.000 euros, y la media en 2024 fue de 63.000 euros.

En cuanto al perfil de las personas que deciden dejar parte de su testamento a organizaciones no lucrativas, en 2024, un 62% de quienes comunicaron haber hecho un testamento solidario eran mujeres. El 51% eran personas solteras, frente al 36% de casadas. Además, si antes la mayoría de testamentos solidarios se realizaban a partir de los 80 años, hoy el mayor número se concentra en personas a partir de 60 años.

Por volumen de testamentos solidarios recibidos en 2024, las comunidades que más legados aportaron fueron: Madrid (78), Cataluña (67), Andalucía (51), Comunidad Valenciana (41), País Vasco (36), Castilla y León (25) y Galicia (16). A nivel provincial, destacan Madrid, Barcelona, Valencia, Vizcaya, Navarra, Alicante, A Coruña y Murcia