La jubilación anticipada de los transportistas vuelve a estar sobre la mesa. La Seguridad Social ha trasladado a FeSMC-UGT su propuesta de reunir por primera vez a la Comisión de Evaluación los próximos 9 o 15 de diciembre. El encuentro permitirá empezar a estudiar las solicitudes de los conductores profesionales de mercancías y viajeros por carretera.

Es un avance, aunque todavía queda camino por recorrer. La reunión no supondrá la aprobación automática de los coeficientes reductores que permitirían adelantar la edad de jubilación. Antes, la Comisión tendrá que analizar los expedientes y emitir el informe necesario para que continúe el procedimiento administrativo.

La Comisión tendrá que estudiar las solicitudes

En este órgano participan representantes de la Administración y de las organizaciones sindicales y empresariales de los sectores afectados. Su cometido es analizar los expedientes presentados para solicitar la aplicación de coeficientes reductores de la edad de jubilación.

En el caso del transporte por carretera, tendrá que evaluar las solicitudes correspondientes a los conductores profesionales de mercancías y viajeros. Después, deberá emitir un informe que permita seguir adelante con la tramitación.

Un procedimiento pendiente desde octubre de 2025

Los expedientes llegaron a la Administración en octubre de 2025. Sin embargo, según recuerda UGT, una vez transcurridos los plazos previstos en el Real Decreto 402/2025, todavía no se habían completado los informes necesarios para evaluar las solicitudes.

La situación provocó movilizaciones sindicales y una convocatoria de huelga en mayo de 2026. Finalmente, la huelga quedó desconvocada después de los compromisos adquiridos por la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones y la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.

Entre esos compromisos figuraban terminar los informes técnicos y convocar la Comisión de Evaluación. Ahora, la propuesta de celebrar su primera reunión en diciembre supone un nuevo paso en ese proceso.

UGT pide que no haya más retraso

FeSMC-UGT quiere que la Comisión empiece a trabajar cuanto antes. El sindicato reclama que se desbloqueen los expedientes y que el procedimiento avance hacia el reconocimiento de los coeficientes reductores.

La organización sindical defiende que la jubilación anticipada debe tener en cuenta las condiciones particulares del trabajo de los conductores profesionales.

Entre ellas señala las largas jornadas, la exigencia física y psicológica, la fatiga y los riesgos para la salud y la seguridad.

Por ahora, los transportistas tendrán que esperar a que se celebre la reunión y se evalúen sus solicitudes. La propuesta de diciembre abre una nueva etapa, pero todavía no supone el reconocimiento de la jubilación anticipada.