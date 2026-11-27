Las pensiones contributivas se revalorizarán previsiblemente un 3,5 % en 2027. Así se desprende tras conocerse el indicador adelantado del Índice de Precios de Consumo (IPC) de noviembre, situado en el 4,1 %. De acuerdo con la reforma de 2021, el incremento anual se calcula a partir de la media de las tasas interanuales de inflación de los doce meses previos hasta noviembre, que en esta ocasión arroja un 3,52 %.

«Es un compromiso por ley», ha recordado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en declaraciones a la Cadena SER, donde ha subrayado además el mayor esfuerzo dirigido a las prestaciones más bajas. En concreto, la cifra definitiva quedará confirmada el próximo 15 de diciembre, cuando el INE publique el dato final del IPC. A partir de ese momento, el Ejecutivo deberá aprobar un Decreto ley para garantizar que la subida entre en vigor en enero de 2027, aunque ya ha iniciado la tramitación del Real Decreto correspondiente.

Cuánto subirán las pensiones medias en 2027

Esta revalorización general beneficiará a cerca de 9,6 millones de personas (4,82 millones de hombres y 4,76 millones de mujeres) que perciben 10,6 millones de pensiones contributivas, así como a las 722.400 pensiones del régimen de Clases Pasivas del Estado, que aplicarán el mismo índice.

En términos económicos, el incremento tendrá un impacto directo en el bolsillo de los pensionistas:

Pensión media de jubilación : situada actualmente en 1.580,6 euros mensuales (percibida por 6,5 millones de personas, más de dos tercios del total), aumentará aproximadamente en 774,5 euros al año.

: situada actualmente en 1.580,6 euros mensuales (percibida por 6,5 millones de personas, más de dos tercios del total), aumentará aproximadamente en 774,5 euros al año. Pensión media del sistema: situada en 1.379,1 euros mensuales (que engloba jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares), crecerá en torno a 676 euros anuales.

Fuertes subidas para las mínimas, no contributivas y el IMV

Por encima de la revalorización general, las pensiones mínimas y no contributivas, junto con el Ingreso Mínimo Vital (IMV), registrarán incrementos de entre el 8,8 % y el 14,2 % según su modalidad.

Según los datos comunicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la mejora de las pensiones mínimas llegará a 2,1 millones de beneficiarios, de los cuales el 68 % son mujeres, mientras que la subida de las no contributivas alcanzará a 475.000 personas (el 63 % mujeres). Por su parte, el IMV experimentará un aumento concreto del 14,1 %, una medida que beneficiará a 2,8 millones de personas, entre ellas 1,1 millones de niños, niñas y adolescentes.