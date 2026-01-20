Herencias: ¿Puede un heredero irse a vivir a una casa que han heredado varios sin tener que pagar?

A la hora de heredar una propiedad puede haber muchos conflictos entre los herederos, muchas veces por desconocimiento de lo que pueden o no pueden hacer.

Manuel Requena, un abogado experto en materia de herencias comparte en su cuenta de Instagram, una situación que suele ver habitual entre herederos cuando entre varios hermanos heredan una propiedad y uno de ellos empieza a vivir en ella sin pagar. Destaca que mucha gente cree que tiene ese derecho al haber heredado la vivienda, sin embargo, la ley señala que tiene que compensar a los coherederos.

Requena señala que se haya repartido o no la herencia o en este caso la propiedad "la casa sigue siendo un bien común en la proporción que a cada uno le corresponda y ningún coheredero puede ocuparla en exclusividad sin acuerdo del resto".

Destaca además que son casos que la ley tiene muy señalizados, es decir "si tu hermano entra, se instala y vive solo la ley a eso le llama uso exclusivo y el uso exclusivo se paga, es una compensación similar a un alquiler por la parte que tu no estás disfrutando".

Por otro lado, en cuanto a los gastos de la vivienda el experto señala que cada heredero debe pagar su parte de la vivienda según sus cuota "Si vosotros estáis pagando comunidad, ibi, derramas mientras él vive dentro gratis, se puede reclamar esa parte también".

Es más si incluso el heredero se negara a salir de la vivienda, Miguel Requena señala que la ley lo consideraría precario y podría realizar incluso un desahucio, aunque sea un hermano y uno de los herederos.