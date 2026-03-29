Declaración de la renta: ¿Por qué hay que revisar el borrador?

Según la Agencia Tributaria, el borrador de la renta es un documento preliminar elaborado por Hacienda con los datos fiscales del contribuyente, podemos encontrar rendimientos del trabajo, pensiones, cuentas bancarias, patrimonio, etcétera, para luego facilitar la declaración del IRPF. Aunque la propia agencia lo genera de forma automática, este no es infalible y puede tener errores. Por este motivo es necesario revisarlo ya que confirmarlo sin hacerlo puede hacer que perdamos dinero al no haberse aplicado posibles reducciones o incluso que nos sancionen si hay algún tipo de error que no hemos visto.

La experta en finanzas Laura Encina explicaba para Europa Press tres pasos que todos los contribuyentes deberían hacer antes de confirmar el borrador.

En primer lugar señala que debemos fijarnos que estén correctamente señalizados todos los ingresos percibidos desde el salario, ayudas o prestaciones, posibles alquileres e incluso otras remuneraciones que hayamos podido obtener.

En segundo lugar, señala que debemos revisar las deducciones estatales como las de rehabilitar la vivienda energética o por la compra de vehículos eléctricos o las deducciones aplicables a rentas menores de 18.276 euros. También hay que fijarse en las deducciones autonómicas ya que algunas permiten reducciones la cuota del gimnasio o servicios veterinarios, aunque estas particularidades dependerán de cada comunidad autónoma.

Finalmente es importante comprobar que los datos personales están correctos y actualizados, dirección, estado civil, número de cuenta, etcétera.

A partir del 8 de abril se podrá acceder al borrador de forma telemática a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria. Si vas a realizarla la declaración de la renta por Internet ya puedes consultar tus datos fiscales e incluso probar el simulador que han puesto en marcha para ver posibles errores en tu declaración.

Si prefieres hacerlo por teléfono, tendrás que esperar hasta el 6 de mayo, aunque a partir del 29 de abril podrás solicitar ya previamente tu cita telefónica. Si te sientes más cómodo o cómoda haciéndola de forma presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria tendrás que esperar hasta el 1 de junio, aunque igualmente podrás empezar a solicitar cita previa desde el 29 de mayo. El 30 de junio se dará por finalizada la campaña de la renta de 2025.