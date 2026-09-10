La gasolina marca su precio más alto de 2026 tras reducirse el descuento fiscal

El precio de venta de la gasolina ha alcanzado su máximo anual en España, situándose en 1,835 euros por litro. Este encarecimiento se ha visto agravado por la reducción del descuento fiscal aplicado a este carburante, que ha pasado de los 10 céntimos por litro vigentes en agosto a 5 céntimos desde el 1 de septiembre.

Según el histórico de precios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), este martes último registro actualizado la gasolina se pagaba de media a 1,835 euros por litro, su tarifa más alta de todo 2026 y un 24 % más cara que el pasado 28 de febrero, fecha en la que comenzó la escalada bélica en Oriente Medio.

El impacto del conflicto y las medidas del Gobierno

Este conflicto armado ha provocado un encarecimiento generalizado de la energía a nivel mundial. Para paliar su efecto en el bolsillo de los consumidores, el Gobierno aprobó una reducción del IVA aplicado al gasóleo, la gasolina y otros hidrocarburos, que pasó del 21 % al 10 %, además de rebajar el impuesto de hidrocarburos hasta el mínimo permitido por la Unión Europea.

Estas medidas entraron en vigor el 22 de marzo, un día después de que la gasolina alcanzara un precio de 1,796 euros por litro, que en aquel momento constituía el máximo anual, un 2,2 % por debajo del récord registrado este martes.

Una subida notable en apenas unas semanas

Los datos del Miteco muestran que la gasolina se ha encarecido un 5,9 % desde el pasado lunes, último día en que estuvo vigente el descuento de 10 céntimos por litro. En comparación con los datos registrados hace un mes, el precio de este carburante en las gasolineras españolas ha subido un 8,5 %.

Como consecuencia, llenar un depósito de 55 litros costó de media al consumidor este martes 100,9 euros, 5,64 euros más que hace ocho días.

El diésel frena su bajada tras un breve respiro

Mientras que el 1 de septiembre entró en vigor la reducción del descuento para la gasolina hasta los 5 céntimos por litro, en el caso del diésel ocurrió lo contrario: el descuento aplicado durante agosto (10 céntimos por litro) se duplicó hasta los 20 céntimos, lo que se tradujo en un descenso significativo de su precio de venta.

El último día de agosto, el diésel se suministraba de media a 1,852 euros por litro. Un día después, ya con el nuevo descuento en vigor, su precio bajó hasta los 1,773 euros, un 4,3 % más barato.

Sin embargo, a partir de ese momento el gasóleo ha vuelto a encarecerse de forma progresiva, hasta alcanzar este martes los 1,809 euros por litro, un 2 % más caro que hace una semana. Aun así, si la comparación se realiza con el último día de agosto, el diésel se ha abaratado un 2,3 %. Llenar un depósito de 55 litros costaba este martes 99,5 euros.

Dónde está la gasolina más cara y más barata

Según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la estación de servicio que suministra la gasolina más cara de España este miércoles se encuentra en Mahón (Islas Baleares), con un precio de 2,299 euros por litro. La más barata, por su parte, está en Torà (Lleida), a 1,4 euros el litro.

En el caso del diésel, el precio más elevado de este miércoles se registra en Lepe (Huelva), a 2,249 euros por litro, mientras que el más asequible se encuentra en Fuente-Álamo (Albacete), a 1,499 euros por litro.