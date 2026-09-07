Soy jubilado, ¿tengo que mirar ahora las notificaciones de la Seguridad Social por Internet?

Desde el 1 de septiembre de 2026, la Seguridad Social ha ampliado el uso obligatorio de las notificaciones electrónicas para determinados colectivos. Y el cambio ha provocado una pregunta entre muchos pensionistas. ¿Ahora también tengo que estar pendiente de Internet para no perder una comunicación de la Seguridad Social?

Si usted está jubilado y simplemente cobra su pensión, no tiene que pensar que desde el 1 de septiembre está obligado a vivir pendiente del ordenador o del móvil. El cambio afecta a determinados colectivos y procedimientos, no a todos los pensionistas.

Pero hay una recomendación que tiene que tener en cuenta: si tiene abierto algún trámite relacionado con una incapacidad u otra prestación afectada por este cambio, entonces sí conviene estar atento a las notificaciones electrónicas.

Entonces, ¿qué ha cambiado?

La novedad afecta especialmente a las personas que se encuentran en situación de incapacidad temporal o permanente y a determinados beneficiarios de prestaciones. En estos casos, las notificaciones pueden llegar a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social y el interesado debe estar atento.

¿Y por qué se hace este cambio?

El objetivo es digitalizar las comunicaciones, hacerlas más rápidas y evitar que determinados trámites dependan del correo postal. Pero la propia norma contempla asistencia presencial para las personas que tengan dificultades para utilizar Internet.

Desde la Sede de la Seguridad Social sigue activo su servicio de ayuda telefónica donde poder preguntar y aclarar todas las dudas.

Cuidado con los SMS fraudulentos

La Seguridad Social advierte de la existencia de SMS fraudulentos que intentan hacerse pasar por la Administración. La recomendación oficial es clara: no hay que entrar en enlaces sospechosos ni facilitar datos personales o bancarios desde un mensaje recibido en el teléfono.

Si recibe un SMS que le pide actualizar datos, pagar una deuda o introducir información personal, lo más prudente es no pulsar el enlace y entrar directamente en la página oficial de la Seguridad Social.