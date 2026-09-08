El precio de la vivienda mantiene su escalada y sube un 12,2% pese a moderar el ritmo

Por tipo de vivienda, el precio de la de segunda mano se incrementó un 12,9 % entre abril y junio. Llevaba tres trimestres con tasas superiores al 13 %. En el caso de la vivienda nueva se moderó al 7,4 %, su tasa más baja desde el primer trimestre de 2023.

Esta subida se produce después de que el precio de la vivienda arrancase el año con un aumento del 12,9 % en el primer trimestre de 2026 y de que cerrara 2025 con un alza media del 12,7 %.

Todo ello en un contexto marcado por la falta de producto disponible para atender a una demanda creciente, lo que sigue presionando al alza los precios y agravando las dificultades de acceso, especialmente, de jóvenes y aquellos con menos recursos.

Aumenta un 3,4 % frente al trimestre anterior

Si se compara con el trimestre anterior, el primero de 2026, el precio de la vivienda aumentó un 3,4 % en tasa intertrimestral. Por tipo de vivienda, los precios de la de segunda mano se elevaron un 3,7 % frente a los tres meses previos, su mayor aumento en un año. En el caso de la nueva el alza fue del 1 %.

Con este nuevo incremento, el precio de la vivienda ha subido un 7 % en lo que va de año. El mayor aumento se da en la vivienda de segunda mano, con un 7,4 %, mientras que en el caso de la nueva el alza es del 4,6 %.

Aumenta un 3,4 % frente al trimestre anterior

Los precios de la vivienda presentaron tasas anuales positivas en todas las comunidades y ciudades autónomas en el segundo trimestre del año y, salvo en Navarra, todas ellas arrojaron una subida de doble dígito.

Los mayores aumentos de precios se produjeron en la ciudad autónoma de Ceuta (15,2 %); Asturias (15 %); Castilla y León (14,8 %); Aragón (14,6 %) o La Rioja y Murcia (14,4 %, respectivamente).

Por encima de la media también destacaron los aumentos de Melilla (13,8 %); Baleares (13,7 %); Cantabria (13,5 %); Comunidad Valenciana (13 %); Comunidad de Madrid y Galicia (12,9 %, en ambas) y Extremadura (12,8 %).

Por debajo de la media figuraron las subidas de Andalucía (11,9 %); Castilla-La Mancha (11,7 %); Canarias (11 %); Cataluña (10,1 %); País Vasco (10 %) y Navarra (9,5 %).

Moderación de cara a los próximos meses

Según Fotocasa, aunque el precio sigue creciendo, el agotamiento de la demanda efectiva anticipa una moderación durante los próximos meses. Así, añade que una parte de la demanda empieza a quedarse sin margen financiero para asumir los valores actuales, lo que hará que el comprador sea cada vez más selectivo, reduzca presupuesto, busque viviendas de menor tamaño, amplíe su radio de búsqueda hacia zonas más asequibles o incluso retrase la decisión de compra.

Pisos.com señala que todo apunta a que los precios seguirán avanzando durante los próximos meses aunque después de varios trimestres de fuertes incrementos, no ven descartable cierta moderación puntual en el ritmo de crecimiento, especialmente en aquellos mercados donde el desequilibrio oferta-demanda sea menor.

El CEO y fundador de Urbanitae, Diego Bestard, subraya que no estamos ante una crisis inmobiliaria, sino ante una crisis de acceso a la vivienda dentro de un mercado cuyos fundamentales siguen siendo sólidos.

El director general de Trioteca, Ricard Garriga, añade que no hay una demanda alimentada por crédito fácil, sino por compradores solventes que se encuentran con una oferta demasiado limitada y con pocas alternativas de obra nueva.