Estas son las fechas para cobrar la pensión de jubilación en octubre 2025

Aunque hasta el mes que viene no se sabrá con certeza cuánto se revalorizarán las pensiones en 2026, si se puede hacer ya una estimación cercana tras el último dato del IPC, y todo parece indicar que la revalorización rondará el 2,6%. De momento cómo todos los meses, ya se sabe más o menos en qué fechas harán los bancos el ingreso habitual de la pensión de jubilación de este mes.

La pensión de jubilación se suele cobrar siempre sobre las mismas fechas, aunque el día concreto difiere dependiendo del banco donde se tenga domiciliada. Aunque la Seguridad Social no hace el pago hasta el mes vencido, entre el 1 y el 4 de cada mes, los bancos suelen adelantar este pago entre los días 22 y 26, aunque el día más habitual para cobrar la pensión suele darse el 25. También suele depender de si este día en concreto puede caer en un domingo o en un festivo. En este mes de octubre el 25 cae en sábado, y aunque algunos han decido adelantar la fecha de cobro al 22 o retrasarla incluso al 27, otros bancos mantienen ese día como la fecha prevista para hacer el ingreso.

¿Cuándo se cobra la pensión en octubre de 2025?