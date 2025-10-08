La Seguridad Social alerta sobre el bulo de falsos recortes en las pensiones

No es la primera vez que la Seguridad Social sufre una suplantación de identidad o phishing el método por el que es conocido oficialmente este tipo de estafas, donde los ciberdelincuentes se hacen pasar por empresas o entidades muy conocidas con el fin de sustraer información personal o bancaria a sus víctimas.

Este tipo de suplantación no solo ocurre con estafas, aunque suele ser el objetivo primordial de los ciberdelincuentes, pero también se pueden crear falsos bulos, como el que ha sido víctima recientemente la Seguridad Social que tal y cómo informaba a través de sus redes sociales en ningún momento se ha anunciado por parte de la Administración ningún tipo de recorte que tenga que ver con las pensiones.

"Puede ser que hayas visto vídeos afirmando que la Seguridad Social va a recortar tu pensión, esto no es cierto, se trata de bulos, de mentiras, que buscan confundir, alarmar o meter miedo a la población".

El Ministerio de Inclusión Seguridad Social y Migraciones aseguraba a través de un tuit en la red social X, que en ningún momento estaban pidiendo datos personales ni anunciando ningún tipo de recortes de pensiones, advirtiendo sobre el bulo e instando a las personas a informarse siempre a través de canales oficiales ante cualquier duda al respecto.