Esta es la fecha en la que los mutualistas podrán pedir la devolución del IRPF

Tras la sentencia del Tribunal Supremo favorable a un jubilado del sector bancario, quien pedía parte de su pensión ligada a las aportaciones que realizó entre 1969 y 1979 a la mutualidad laboral de la Banca, y no tributase en las declaraciones del IRPF, se creó un precedente para todos aquellos en su misma situación. Y aunque en su día Hacienda creo un formulario para aquellos mutualistas solicitasen esta devolución, estas navidades dejó sin efecto ese formulario tal como anunciaba su web con anterioridad al 22 de diciembre de 2024. Además indicaba que tampoco se devolverían las solicitudes realizadas en el ejercicio de 2022 y anteriores no prescritos si todavía no se había aprobado la devolución antes de esa fecha.

La Agencia Tributaria quiere evitar el aluvión de solicitudes que recibieron en el pasado ejercicio y para ello ha establecido nuevos plazos para que los mutualistas presenten esta reclamación.

Por tanto, durante esta campaña de la Renta de 2024, podrán reclamar los mutualistas el ejercicio correspondiente al año 2019 y los anteriores no prescritos. Podrán hacerlo durante la campaña de este año que da inicio el 2 de abril y finaliza el 30 de junio. El resto de años que queda por reclamar (hasta 2022), podrán ir solicitándolo en los próximos años, es decir el IRPF de 2020 se podrá solicitar en 2026, el IRPF de 2021, se podrá solicitar en 2027 y el IRPF de 2022, se podrá solicitar en el año 2028, en los ejercicios de sus correspondientes campañas.