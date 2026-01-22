Donación en vida: ¿Solución o trampa?

La donación en vida es un acto voluntario donde una persona decide transferir sus bienes a otra, generalmente se suele hacer anticipando una herencia y está igualmente sujeto al Impuesto de Sucesiones y Donaciones y la Plusvalía Municipal. Tal y como está el mercado de la vivienda actualmente es una decisión que muchos padres o abuelos toman para ayudar a hijos y nietos a establecerse en una vivienda de forma independiente de forma más económica. Ya que habitualmente muchos optan por venderlas a sus familiares a peso de tasación y no a peso de mercado, entre otras posibilidades.

No obstante, la notaria María Cristina Clemente Buendía, compartía por sus redes sociales, por qué esta situación cada vez más común le parecía peligrosa, sobre todo para los donantes. "¿De verdad sabemos que supone para esa persona mayor esa donación a largo plazo, aunque se reserve el usufructo? Comenzaba explicando la notaria en un post en sus redes sociales.

La experta destaca que en muchas ocasiones, estos padres y abuelos suelen donar su propia vivienda, lo que supone perder para ellos su colchón real. Sin embargo, hay situaciones que no se pueden controlar y a la larga podrían perjudicar a esa persona mayor que ha realizado la donación. "¿Y si ese hijo fallece y deja cónyuge o hijos menores?¿Y si se divorcia y la vivienda queda vinculada a un conflicto familiar? ¿Y si es autónomo y aparecen deudas con acreedores? ¿Y si quien dona, esa persona mayor, dentro de unos años, necesita liquidez por salud o dependencia?"

Buendía, invita a la reflexión y asegura que antes de dar este paso entre familiares sea a través de una buena información, analizando alternativas y asegurándose que esa persona no queda después desprotegida.

En su canal de Youtube, la notaria amplia información señalando además la situación fiscal que también conlleva una donación, ya que aunque tiene beneficios también está sujeta a ciertos impuestos. Además recuerda: "Hoy el Impuesto de Sucesiones no es obstáculo para heredar" tras las numerosas bonificaciones y deducciones que muchas comunidades autónomas han ido aplicando los últimos años, este impuesta solía ser el motivo principal para que muchas personas se plantearan la donación en vida.