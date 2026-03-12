El 10% de adultos mayores con enfermedad de Crohn requiere nueva cirugía a los 10 años

Uno de cada diez (10,1%) adultos mayores de 60 años con enfermedad de Crohn sometidos a cirugía intestinal requiere una nueva intervención quirúrgica a los 10 años, una tasa similar a la de los pacientes más jóvenes (14,2%), según revela un estudio coordinado por el área de Enfermedades Hepáticas y Digestivas del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBEREHD).

La enfermedad de Crohn es una patología inflamatoria crónica del tracto digestivo que, a pesar de los avances terapéuticos, sigue requiriendo pasar por el quirófano en muchos casos. Tras una cirugía para extirpar el tramo afectado del intestino, que se denomina resección ileocólica, la enfermedad puede reaparecer en la zona intervenida y obligar a una segunda operación.

El trabajo se ha desarrollado junto al Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP) y se basa en datos del registro nacional ENEIDA, del que se han tomado datos de 3.982 pacientes sometidos a su primera resección ileocólica entre 2005 y 2020. Entre los pacientes, 535 (13%) tenían más de 60 años en el momento de la cirugía y fueron comparados con 3.454 pacientes de entre 18 y 59 años.

Según los resultados, publicados en United European Gastroenterology Journal, los adultos mayores sufren menos complicaciones graves, como fístulas o perforaciones y afectación perianal, pero mayor proporción de estrechamientos en el intestino. También habían estado menos expuestos a terapias biológicas anti-factor de necrosis tumonarl (anti-TNF) antes de la intervención y el tiempo que esperaron desde el diagnóstico hasta la cirugía fue significativamente mayor.

En lo que respecta al manejo postoperatorio, se observaron diferencias entre ambos grupos. Mientras que el 51 por ciento de los pacientes más jóvenes iniciaron tratamiento preventivo con inmunomoduladores o terapias biológicas en los tres meses posteriores a la cirugía, solo el 32 por ciento de los adultos mayores lo recibió.

Esta menor utilización de tratamiento preventivo se relaciona con la prudencia clínica ante el mayor riesgo potencial de infecciones o neoplasias asociado a la inmunosupresión en edades avanzadas.

A pesar de ello, la tasa de recurrencia quirúrgica fue similar en ambos grupos, sin diferencias estadísticamente significativas. En el análisis, el único factor asociado a un menor riesgo de segunda operación fue el uso preventivo de tiopurinas, medicamentos inmunosupresores que se utilizan para controlar el sistema inmunitario y evitar que ataque al propio intestino. Mientras, la edad no se identificó como un factor independiente de riesgo.

El estudio, el mayor realizado hasta la fecha en España sobre la evolución postoperatoria de la enfermedad de Crohn en adultos mayores, sugiere que la menor intensidad terapéutica observada en adultos mayores tras la cirugía no se traduce en una menor tasa de recurrencia quirúrgica. Por ello, insiste en que se debe individualizar el manejo postoperatorio y evitar decisiones basadas solo en la edad del paciente.

"En un contexto de envejecimiento progresivo de la población y aumento del número de personas con enfermedad inflamatoria intestinal que alcanzan edades avanzadas, estos resultados adquieren especial relevancia clínica", ha señalado el coordinador del estudio e investigador del CIBEREHD y del IGTP, Eugeni Domènech.