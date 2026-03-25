¿Estás obligado a hacer la declaración de la renta? La novedad de este año que te puede afectar

El próximo 8 de abril da comienzo la campaña de la renta de 2025, donde los españoles tenemos que rendir cuentas a Hacienda sobre el ejercicio fiscal del pasado año. Aunque puede ser un paso rutinario para muchos españoles, siempre surgen dudas a la hora de presentar el borrador. Es habitual además, que cada año haya alguna novedad que pueda modificar en algún aspecto tu declaración.

Una de estas novedades de la campaña de este año afecta precisamente a qué personas están obligadas a realizar la declaración de la renta.

Actualmente en España, todas las personas que reciban rentas del trabajo, es decir, un salario o tengan algún tipo de pensión o prestación están obligados a presentar la declaración si tienen un único pagador y no superan los 22.000 euros anuales. En este aspecto también se incluye a los pensionistas. Si tu jubilación no llega a los 22.000 euros estarás exento de tener que realizar la declaración, no obstante si la supera si tendrás que presentarla. Puede que muchos pensionistas este año este aspecto les haya cambiado debido a la subida de las pensiones que se produzco a principios de año, donde las contributivas se revalorizaran a un 2,7%.

Por otro lado, si en lugar de un único pagador has tenido dos, el límite baja hasta los 15.876 euros para tener que presentar la declaración de la renta, por ejemplo aquellos que hayan combinado algún tipo de trabajo y alguna prestación o ayuda, o dos trabajos. Curiosamente una de las novedades está relacionadas con la prestación por desempleo y es que anteriormente las personas que cobraban esta prestación estaban obligadas a realizar la declaración de la renta. Sin embargo, ahora estarán exentas y solo tendrás que hacerlo si superan los límites de dinero que hemos indicado previamente, es decir los 22.000 euros o los 15.876.

Otra novedad es aquellos que perciben prestación del IMV, es decir, el Ingreso Mínimo Vital, tendrán la obligación de presentar la declaración, aunque los destaca que los primeros 12.600 euros estarán exentos de tributar y solo tributará la cantidad percibida que supere esa cifra.

En el caso de los autónomos, estos están obligados a realizar la declaración de la renta independientemente de cuáles hayan sido sus ingresos durante el año laboral.