Prepara la declaración de la renta: Desde este día se puede consultar la información fiscal

Este año la Campaña de la Declaración de la Renta 2025 se retrasa unos días más de lo habitual debido a que la Semana Santa cae este año en los primeros días de abril, así que para que no coincidiera con los días festivos y vacaciones de muchos españoles, este 2026 la campaña de la declaración comienza el próximo 8 de abril, eso sí, solo para aquellas declaraciones que se hagan de forma telemática, es decir, a través de Internet.

El 6 mayo se abrirá la opción telefónica y el 1 junio finalmente podrán acudir a las oficinas aquellos que prefieran hacerla de forma presencial, eso sí, en ambos casos hay que recordar que hay que obtener una cita previamente.

Para preparar bien esta cita anual con Hacienda es conveniente revisar bien nuestros datos fiscales. La Agencia Tributaria, permite unas semanas antes la consulta de estos datos para poder ir elaborando la declaración. Oficialmente, será a partir del próximo 18 de marzo el día en el que se podrá acceder a la sede electrónica de Hacienda y consultar nuestros datos fiscales. También se podrán consultar a través de la aplicación.