Ya quedan pocos días para que de inicio la campaña de la renta de 2026 que corresponde al ejercicio fiscal de 2025. El próximo 8 de abril se abre el plazo para poder presentar la declaración de la renta de forma telemática, es decir, a través de Internet. Para hacerlo por teléfono o de forma de presencial habrá que esperar un poco más.

Si has decidido presentar la declaración de forma electrónica, puedes hacer primero una simulación a través de la página web gracias a la herramienta que facilita la propia Agencia Tributaría en su sede electrónica. De esta forma podrás averiguar cómo quedaría el borrador de la declaración de la renta antes de que tengas que presentarlo y poder comprobar si está todo correctamente. No obstante, aunque se haga este borrador simulado, en ningún momento podrá presentarse, ya que no valida el NIF, ni necesita los datos fiscales, aunque estos ya están disponibles desde el pasado día 18 para poder consultarlos.

¿Cómo funciona el simulador?

En primer lugar tienes que acceder a Renta Web Open, que simula la versión online de Renta Web, aunque como recalcamos es tan solo un simulador.

En primer lugar, el simulador te da la opción de empezar desde cero una declaración con (Nueva declaración) o importar los datos de una declaración previamente guardada, quizá de años anteriores desde el botón (Cargar).

Tras elegir esta opción, hay que seleccionar el idioma en el que se quiere trabajar y complementar los datos en los apartados que va pidiendo el formulario, tanto personales como económicos.

A continuación, en (Apartados declaración) puedes indicar si la quieres hacer conjunta o individual, el simulador lo recalculará todo de forma automática.

Simulador Renta 2025 | Agencia Tributaria

En el menú principal también hay otro botón que pone (Mostrar opciones), donde se despliegan más posibilidades para ayudarte con el simulador como la de Buscar Casilla, si quieres localizar alguna casilla concreta, Notas, para anotar cualquier cosas que quieras recordar o revisar y los botones Validad y Guardar. Al darle a Guardar podrás volver a cargar la simulación cuando quieras y si quieres validarla el sistema lo analizará y detectará los posibles errores.

Finalmente, en la última página podrás ver si el resultado es a ingresar o devolver y en Resumen de declaraciones podrás ver que opción resulta mejor. Además podrás descargar un PDF con esta simulación de declaración, aunque recordamos nuevamente que en ningún caso tendrá validez.