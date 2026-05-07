Los mayores de 61 años realizan viajes más sostenibles que las generaciones más jóvenes

El 82% de los viajeros en España afirma que viajar de forma más sostenible es importante, así lo detalla el informe realizado por la plataforma de viajes Booking.com sobre Viajes Sostenibles que refleja como ha evolucionado el turismo en este sentido y ha analizado la forma de viajar entre las distintas generaciones.

Además de señalar que existe una preocupación creciente por los fenómenos meteorológicos extremos que cada vez son más frecuentes el informe señala una paradoja generacional en los hábitos de viaje sostenible.

Han analizado 32.500 viajeros de 35 mercados a nivel global y destacan que "Las generaciones más jóvenes muestran una mayor intención de viajar de forma más sostenible, son las generaciones mayores las que, en la práctica, adoptan más comportamientos sostenibles."

Aunque solo el 46% de los Boomers y el 51% de la Generación X afirman que viajarían de forma sostenible durante el próximo año frente al 63% de los Millennials o el 71% de la Generación Z, la realidad finalmente es muy diferente. Al analizar las medidas concretas que toman los viajeros para ser más sostenibles como reducir residuos o reducir el consumo energético, curiosamente son los Boomers los que ponen más en práctica.

El 60% de los Boomers apagaría el aire acondicionado o las luces cuando no están en la habitación frente al al 52% de la Generación X, el 46% de los Millennials y el 38% de la Generación Z.

Además, el 58% de los Baby Boomers asegura que comprará más en comercios locales e independientes durante sus viajes, frente al 56% de la Generación X, el 46% de los Millennials y el 40% de la Generación Z, y también son los más propensos a viajar fuera de temporada alta (62%), por delante de la Generación X (50%), los Millennials (41%) y la Generación Z (34%).

"Aunque las distintas generaciones pueden tener diferentes interpretaciones de lo que significa viajar de forma más sostenible, la adaptación a los fenómenos meteorológicos extremos y el hecho de evitar activamente las aglomeraciones se han convertido en comportamientos habituales en todas las edades" destacaba Pilar Crespo, responsable de Booking.com en España y Portugal.