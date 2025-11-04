Ya puedes pedir las ayudas al alquiler para mayores de 65 años en Madrid

Dentro del Plan Estatal de accesibilidad a la vivienda 2022-2025, el Consejo de Gobierno aprobó el pasado 22 de octubre una inversión de 21,7 millones euros para contribuir al pago del alquiler de la vivienda o habitación para jóvenes, mayores de 65 años y familias vulnerables en la Comunidad de Madrid. El plazo de solicitudes de la convocatoria de 2025 estará abierto desde el 4 de noviembre hasta el 15 de diciembre.

Esta ayuda cubre el 50 % de la renta o precio mensual que el beneficiario paga por el alquiler o uso de su vivienda o habitación habitual y permanente durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre.

Los importes máximos varían en función del tipo de vivienda y de su ubicación. Para vivienda completa un máximo de entre 600 y 900 euros mensuales o de 300 y 450 euros para aquellos que opten por una habitación en un piso compartido.

Podrán optar a esta prestación los jóvenes de entre 18 y 35 años y mayores de 65, además de familias numerosas, monoparentales, personas con discapacidad, víctimas de violencia de género o víctimas de terrorismo, siempre y cuando residan en uno de los 55 municipios incluidos en la convocatoria.

Además de cumplir estos perfiles, los solicitantes deberán tener el contrato de alquiler o cesión de uso de la vivienda o la habitación como residencia habitual y permanente al momento de la solicitud.

Esta ayuda estima beneficiar a más de 7.000 madrileños y la solicitud podrá presentarse telemáticamente a través de la Sede Electrónica de la Comunidad de Madrid.