El Congreso convalida la subida de las pensiones para 2026

El pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado, con el único rechazo de Vox, el decreto ley que revaloriza las pensiones un 2,7 % con carácter general, que llega al 7 % en el caso de las mínimas y al 11,4 % para las no contributivas y el ingreso mínimo vital.

El decreto ha sido aprobado con los votos a favor de toda la Cámara, salvo Vox, y será tramitado como proyecto de ley, después de que el Gobierno volviera a traerlo a las Cortes de forma separada del decreto que incluye el escudo social.

El pasado 27 de enero el Congreso derogó, con los votos de PP, Junts, Vox y UPN, el decreto ómnibus en el que incluía tanto la subida de las pensiones como el resto de medidas del denominado escudo social, como por ejemplo la prórroga de la suspensión de los desahucios.

Tras este revés y para garantizar la tranquilidad de los pensionistas, el Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros un nuevo decreto-ley que separaba la revalorización de las pensiones de las otras medidas más polémicas.

Finalmente, tras presentarse nuevamente el decreto en el Congreso este ha sido aprobado, por lo que los más de 9 millones de pensionistas pueden respirar con más tranquilidad.