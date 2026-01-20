Campaña Renta 2025: Fechas para hacer la declaración en 2026

Hacienda ha publicado finalmente en su página web las fechas oficiales de este 2026 para presentar la declaración de la renta que corresponde con el año anterior, es decir, la renta de 2025.

Este 2026, a partir del 8 de abril y hasta el próximo 30 de junio los contribuyentes podrán presentar su declaración de la renta a la Agencia Tributaria por diferentes vías.

Desde el 8 de abril se abre la vía telemática para todos aquellos que quieran presentar la declaración a través de Internet.

Casi un mes más tarde, en torno al 6 de mayo se abre la opción de solicitar la confección de la declaración por vía telefónica, sin embargo, previamente habrá que haber concertado una cita previa, estas estarán disponibles desde el 29 de abril hasta el 29 de junio.

Finalmente, a partir del 1 de junio se podrá presentar la declaración de forma presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria, aunque al igual que con la opción telefónica para llevarla a cabo deberá previamente haber adquirido una cita previa. Estas estarán disponibles desde el 29 de mayor hasta el 29 de junio.

Para poder concertar estas citas previas para presentar la declaración podrá realizarse a través de Internet desde la Sede electrónica de la Agencia Tributaria o a través del teléfono: