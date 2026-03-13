AYUDAS
Alquiler para jubilados: los requisitos para poder cobrar los 525 euros de ayuda
Si cumples estos requisitos el IMSERSO puede ayudar con hasta 525 euros para el alquiler para personas mayores más vulnerables.
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Actualmente el precio de la vivienda es un tema complejo en España, los ciudadanos encuentran cada vez precios más imposibles para tratar de comprar o alquilar una casa. Una situación que se puede agravar todavía más si cobras una pensión de jubilación no muy alta y tienes que seguir pagando una hipoteca o vivir de alquiler.
El precio desorbitado de algunos inmuebles ha llevado a que el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, es decir el IMSERSO, ofrezca una ayuda de 525 euros para hacer frente los alquileres. No obstante, es una ayuda anual y de pago único, por lo que puede quedarse corta en algunas ciudades tal y como están los precios.
Además, tampoco pueden solicitarla todos los jubilados, deben cumplir ciertos requisitos para poder obtenerla.
En primer lugar, deben tener reconocida una pensión no contributiva o de gran invalidez, no tener en propiedad ninguna vivienda, vivir de alquiler y ser el titular del contrato, no tener parentesco con el arrendador y que la vivienda alquilada sea el domicilio habitual.
Para realizar el trámite se puede hacer a través de los servicios sociales de cada comunidad autónoma presentando el DNI, la pensión no contributiva, el contrato de alquiler y algún justificante que demuestre que la vivienda es el domicilio habitual.
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