Alquiler para jubilados: los requisitos para poder cobrar los 525 euros de ayuda

Actualmente el precio de la vivienda es un tema complejo en España, los ciudadanos encuentran cada vez precios más imposibles para tratar de comprar o alquilar una casa. Una situación que se puede agravar todavía más si cobras una pensión de jubilación no muy alta y tienes que seguir pagando una hipoteca o vivir de alquiler.

El precio desorbitado de algunos inmuebles ha llevado a que el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, es decir el IMSERSO, ofrezca una ayuda de 525 euros para hacer frente los alquileres. No obstante, es una ayuda anual y de pago único, por lo que puede quedarse corta en algunas ciudades tal y como están los precios.

Además, tampoco pueden solicitarla todos los jubilados, deben cumplir ciertos requisitos para poder obtenerla.

En primer lugar, deben tener reconocida una pensión no contributiva o de gran invalidez, no tener en propiedad ninguna vivienda, vivir de alquiler y ser el titular del contrato, no tener parentesco con el arrendador y que la vivienda alquilada sea el domicilio habitual.

Para realizar el trámite se puede hacer a través de los servicios sociales de cada comunidad autónoma presentando el DNI, la pensión no contributiva, el contrato de alquiler y algún justificante que demuestre que la vivienda es el domicilio habitual.