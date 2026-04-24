La Plataforma de Pensionistas rechaza las visiones "catastrofistas" sobre la quiebra del sistema de pensiones

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha manifestado su firme rechazo a las visiones "catastrofistas" sobre una quiebra del sistema público de pensiones, basándose en un análisis que califica de "falso y manipulador", y ha rechazado el debate actual por buscar un "enfrentamiento artificial" entre jóvenes y mayores.

Un estudio del sistema público de pensiones, elaborado por el vicepresidente de Economistas Frente a la Crisis, Antonio González, sostiene que es un "error técnico" y una "irresponsabilidad política" presentar el argumento del gasto como una crisis estructural permanente.

Es más, según han trasladado desde PMP, la sostenibilidad no depende de recortes, sino de decisiones racionales para mantener el empleo y la productividad.

Según el informe, el incremento de la población mayor hasta 2050 se debe exclusivamente a la jubilación de la generación del 'baby boom', lo que supone un fenómeno "temporal y transitorio".

A partir de ese año, tal como han explicado, la tasa de dependencia dejará de aumentar e incluso tenderá a bajar al desaparecer el efecto de dicha generación.

El déficit de la seguridad social se basa en trampas contables

La PMP ha denunciado, además, la "gran mentira del déficit" de la Seguridad Social, alegando que se basa en "trampas contables". Así, han asegurado que se computan como déficit gastos que corresponden legalmente al Estado y se presentan como deudas lo que deberían ser transferencias legales sustituidas "injustamente" por préstamos.

Asimismo, González ha recalcado que el pico máximo de gasto en 2050 será inferior al 15% del PIB, una cifra "manejable para una economía moderna", y ha calificado de "irreal" el informe de la Comisión Europea, que asume una caída del empleo basada en el "supuesto absurdo" de congelar los flujos migratorios.

Sobre el conflicto generacional, el análisis revela que el empeoramiento de las rentas juveniles se debe al desempleo y la "austeridad salarial" derivados de la crisis de 2008 y no a las pensiones. De hecho, según los datos, desde 2021 la renta disponible de los jóvenes crece más rápido que la de los jubilados.

Finalmente, el presidente de la PMP, Jesús Norberto Fernández, ha concluido que el verdadero conflicto es con el "1% de la población con ingresos más altos" que paga "pocos impuestos". Por ello, ha rechazado cualquier intento de utilizar a la juventud para "desmantelar los derechos de las personas mayores".