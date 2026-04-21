El gasto en gran consumo se eleva un 3,6% en marzo con precios contenidos en un entorno exigente y volátil

Los españoles elevaron un 3,6% su gasto en productos de gran consumo en marzo en un entorno más exigente y volátil, apoyado en una combinación equilibrada de demanda (+1,7%) y precio (+1,9%), aunque con menor intensidad que en meses anteriores.

En concreto, la anticipación de la Semana Santa y el inicio de las vacaciones escolares el 27 de marzo adelantaron parte de su impacto, según los datos del Barómetro del Gran Consumo de la consultora Circana.

De esta forma, el alza se apoya en los dos grandes pilares del gasto de los hogares: alimentación y frescos, que concentran el grueso del valor y sostienen gran parte del avance del mes.

Así, la alimentación creció un 4% en valor, aunque por debajo del ritmo del acumulado anual, impulsada por la demanda en categorías esenciales como huevos (+4,2%), congelados (+4,3%) y conservas (+3,8%), y se ve reforzado por picos estacionales ligados a la Semana Santa, con crecimientos de hasta 131% en demanda en el caso de las monas de Pascua.

De su lado, los frescos alcanzaron un crecimiento del 4,1% en valor, impulsados en gran medida por el alza del precio, el más elevado entre los departamentos tanto en el mes como en el acumulado, mientras que la demanda evoluciona de forma más contenida.

De esta forma, la carne y las frutas lideran el comportamiento de esta categoría con crecimientos que rondan el 3% en demanda, frente a una evolución más débil en hortalizas y pescado, que caen 1,2 y 1,3%, respectivamente, y, especialmente, el marisco, que se desploma un 11,8%.

Respecto a las bebidas, registran un crecimiento positivo (+3,4% en valor), apoyado en una demanda más suave y concentrado en algunas categorías, como aguas, que crecen un 5,5%, cervezas (+3,9%) y refrescos (+3,2%), las cuales mantienen una combinación positiva de demanda y precio, mientras que en el lado contrario se sitúan vinos, bebidas espirituosas y zumos, que muestran un claro debilitamiento de la demanda.

Por otro lado, en la categoría de perfumería e higiene, marzo muestra un crecimiento en valor más limitado del 1,5%, no por un deterioro del consumo, sino por un ajuste del precio medio (-1,3%), que compensa una demanda claramente positiva (+2,8%).

Colonias y perfumes y productos solares destacan en el mes pasado como los principales motores del mes, mientras que categorías más discrecionales presentan un ritmo más moderado.

En este contexto, la marca de distribuidor mantiene en marzo un mejor desempeño frente a la de fabricante con un crecimiento en valor del 4,6%, frente al 2% del fabricante, apoyado en una mayor fortaleza en demanda (2,6% en marca blanca respecto al 1% en MF) y mayor incremento de precio medio (+2% en MDD vs. +1% en MF).

El informe revela que la marca blanca gana tracción de forma más clara en alimentación y droguería y limpieza, mientras que la de fabricante mantiene una posición competitiva en categorías como bebidas y perfumería e higiene, donde sigue siendo especialmente fuerte.