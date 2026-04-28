La pensión media de jubilación sube un 4,4%, hasta los 1.569,7 euros mensuales

La Seguridad Social destinó en el presente mes de abril la cifra récord de 14.336,2 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 6,07% más que en igual mes de 2025, según ha informado este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Esta nómina incluye la revalorización de las pensiones aprobada por el Gobierno para 2026. Con carácter general, la subida alcanza el 2,7%, en línea con el IPC medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025.

La Seguridad Social ha abonado este mes 10.476.332 pensiones a 9,47 millones de personas, de las que 6,68 millones son pensiones de jubilación; 2,3 millones son pensiones de viudedad; más de un millón son pensiones de incapacidad permanente; más de 336.000 son de orfandad y 46.768 en favor de familiares.

La pensión media de jubilación sube a un 4,4%

Según el Ministerio, la pensión media del sistema de la Seguridad Social se situó en abril en 1.368,4 euros mensuales, un 4,5% más que en el mismo mes del año anterior. Esta media incluye la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares).

Por su parte, la pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas (6,6 millones de personas), alcanzó a 1 de abril los 1.569,7 euros mensuales, un 4,4% más que en abril de 2025.