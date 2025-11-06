Un abogado desmiente los 5 mitos más habituales sobre las herencias

Cobrar una herencia puede ser un verdadero quebradero de cabeza si no hay testamento, hay familiares que no están de acuerdo en el reparto de bienes y el desconocimiento general que suele tener la gente sobre cómo actuar ante los casos que no están muy claros. De hecho, las herencias tampoco se libran de los mitos, que mucha gente da por válidos y no pueden estar más equivocados.

El abogado Manuel Requena, especializado en herencias, ha compartido a través de su cuenta en la red social Instagram, los 5 mitos más habituales asociados a las herencias que la gente ha dado por válidos pero en realidad son erróneos.

El abogado destaca que el principal problema de estos mitos es la desinformación, gente que los comparte sin informarse en primer lugar y repite la misma información errónea que compartió un amigo o familiar.

En primer lugar, Requena destaca el mito de "Si me separo mi ex heredará mi herencia". El abogado señala que esto es falso ya que si estás separado o divorciado tu expareja no tiene ningún derecho sobre tu herencia, incluso si ni siquiera has modificado el testamento. "El código civil deja clarísimo solo hereda el cónyuge si no hay separación legal ni de hecho". Este mito quizá pueda venir de la confusión que puede provocar la pensión de viudedad y es que si es cierto, que dependiendo del caso, un ex cónyuge si tendría que compartir la pensión de viudedad con el cónyuge actual del fallecido.

En segundo lugar habla del mito "Fallecen tus padres, han pasado muchos años y ya no puedo reclamar". Sin embargo, el letrado destaca que esto es falso, ya que el derecho a heredar no prescribe mientras la herencia no se haya repartido oficialmente.

El tercer mito es quizá el más temido y es el de que "si una persona fallece sin testamento hereda el Estado". Nuevamente esto es falso, ya que si una persona muerte sin testamento heredan los hijos, los padres o el cónyuge. "Solo en caso de que no hubiera ningún familiar hasta el cuarto grado pasaría al Estado".

Mito cuatro: "Puedo dejar todos mis bienes a quién yo quiera", Manuel Requena detalla que esto tampoco es cierto, "En España la ley protege una parte que es obligatoria dejarla a los hijos que se llama legítima y tan solo 1/3 es la que se puede repartir libremente".

Por último, nos encontramos con mito número cinco el de "Aceptar una herencia siempre es bueno". El abogado señala que esto puede ser un error, ya que cada vez hay más herencias con deudas ocultas, préstamos, Avales, tarjetas... Así que no habría que aceptar una herencia sin antes revisarla "puedes heredar un problema".