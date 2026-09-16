Estas son las fechas para cobrar la pensión de jubilación en septiembre 2026

La pensión de jubilación suele cobrarse siempre en fechas similares, aunque el día concreto depende de la entidad bancaria en la que esté domiciliada. Aunque la Seguridad Social realiza el pago a mes vencido, entre los días 1 y 4 de cada mes, los bancos suelen adelantar el ingreso entre los días 22 y 26, siendo el 25 la fecha más habitual. No obstante, también influye que ese día coincida con un fin de semana o con un festivo.

En agosto de 2026, el gasto alcanzó los 14.470 millones de euros, un 6,24% más que en el mismo mes del año anterior. La mayor parte, 10.626 millones, se destinó a las pensiones de jubilación, seguidas de las de viudedad, con 2.289 millones, y las de incapacidad permanente, con 1.331 millones. A mucha distancia quedan las pensiones de orfandad y las de favor familiar, con 186 y 39 millones de euros, respectivamente.

¿Cuándo se cobra la pensión en septiembre de 2026?

Bankinter: Martes 22 de septiembre

Unicaja: Martes 22 de septiembre

Banco Santander: Jueves 24 de septiembre

Caixabank: Jueves 24 de septiembre

BBVA: Viernes 25 de septiembre de 2026

Banco Sabadell: Viernes 25 de septiembre de 2026

ING: Viernes 25 de septiembre de 2026

Abanca: Viernes 25 de septiembre de 2026

Ibercaja: Viernes 25 de septiembre de 2026

Cajamar: Viernes 25 de septiembre de 2026

Kutxabank: Viernes 25 de septiembre de 2026

Openbank: Viernes 25 de septiembre de 2026