Cómo pedir una plaza del Programa de Termalismo del Imserso 2027 por internet y sin certificado digital

El Imserso permite solicitar por internet una de las 199.000 plazas de su Programa de Termalismo para 2027 sin necesidad de disponer de Cl@ve, certificado digital ni DNI electrónico. El procedimiento se realiza desde su sede electrónica mediante un formulario de alta, en el que los interesados pueden indicar los balnearios y los meses que prefieren.

La convocatoria abre el plazo de solicitud el 5 de noviembre de 2026, con dos periodos de adjudicación y otros dos para incorporarse a las listas de espera. La presentación telemática es el procedimiento recomendado por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, que lo considera más sencillo, rápido y seguro que las alternativas en papel. Una de sus principales ventajas es que el acceso al formulario de nuevas solicitudes no requiere autenticación electrónica.

También se admitirán solicitudes por los registros administrativos habilitados o por correo postal. Una vez adjudicada la plaza, los beneficiarios deberán abonar 40 euros en concepto de reserva, cantidad que se descontará del precio total. El importe restante se pagará directamente al establecimiento termal.

Paso 1: entrar en la sede electrónica

Para cumplimentar el trámite conviene tener preparados los datos personales y económicos y haber consultado antes los establecimientos termales participantes. Hay que acceder al apartado de Turismo y Termalismo de la sede electrónica del Imserso y localizar el procedimiento 'Programa de Termalismo del Imserso'. Dentro de las opciones disponibles, se selecciona 'Alta', destinada a presentar una nueva solicitud.

Paso 2: cumplimentar los datos personales

El formulario solicita nombre y apellidos, NIF, fecha de nacimiento, domicilio y datos de contacto. Si se pretende viajar con el cónyuge o la pareja, también deben facilitarse sus datos. El modelo oficial contempla, además, señalar cómo se desean recibir las notificaciones e incorporar información sobre otras personas acompañantes en los supuestos previstos.

Paso 3: elegir balnearios y meses

La solicitud de 2027 permite indicar hasta cuatro balnearios por orden de preferencia. También pueden seleccionarse hasta cuatro meses concretos para disfrutar de la estancia o señalar que no existe preferencia. Antes de elegir, conviene comprobar las especialidades termales de cada establecimiento y los turnos disponibles.

Paso 4: ingresos y declaración responsable

El modelo requiere información sobre los ingresos mensuales de la persona solicitante y, cuando corresponda, de su cónyuge o pareja. Incluye también una declaración responsable para acreditar el cumplimiento de los requisitos del programa, entre ellos la autonomía para realizar las actividades básicas de la vida diaria y la necesidad de recibir tratamientos termales.

Paso 5: revisar y presentar

Antes de finalizar, es importante comprobar las preferencias, los datos personales y las declaraciones realizadas. El sistema permite adjuntar documentación cuando resulte necesaria. Una vez remitida la solicitud, conviene conservar el justificante o la referencia que facilite la plataforma para futuras consultas.

Requisitos para participar

Para participar en el Programa de Termalismo de 2027, los solicitantes deberán cumplir alguna de estas condiciones:

Ser pensionista de jubilación o incapacidad permanente del sistema de la Seguridad Social.

Percibir una pensión de viudedad y tener 55 años o más.

Ser pensionista por otros conceptos o recibir prestaciones o subsidios por desempleo, con 60 años o más.

Ser persona asegurada o beneficiaria del sistema de la Seguridad Social, con 65 años o más.

Los participantes deberán, además, poder valerse por sí mismos para las actividades básicas de la vida diaria, necesitar los tratamientos solicitados y no presentar contraindicaciones médicas. Podrán viajar acompañados de su cónyuge o pareja de hecho, aunque este no cumpla los requisitos de edad o pensión, siempre que reúna las demás condiciones exigidas.