Quién puede solicitar una de las 199.000 plazas del Imserso para viajar a balnearios en 2027

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) ha convocado 199.000 plazas para participar en el Programa de Termalismo entre los meses de febrero y diciembre de 2027, según ha publicado el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El programa, de diez días de duración, ofrece alojamiento y manutención en régimen de pensión completa y en habitaciones dobles de uso compartido; tratamientos termales básicos, que incluyen la prescripción del tratamiento por el médico del balneario, la impartición del tratamiento termal que, en cada caso haya prescrito el médico, y su seguimiento médico; realización de actividades de animación.

En todo caso, los usuarios del programa realizarán los desplazamientos a los balnearios por sus propios medios aunque determinados balnearios ofrecen, el día de comienzo y de finalización del turno, un servicio de acercamiento desde el balneario a la localidad concertada. Los precios oscilan entre los 322 y los 477 euros en función del balneario elegido. Dicho precio es cerrado para todos los servicios incluidos en el turno y no seefectuará deducción alguna si, por cualquier causa imputable a la persona usuaria, no disfruta de la totalidad de dichos servicios.

¿Quién puede solicitar plaza?

Podrán participar en este programa las personas pensionista de jubilación o incapacidad permanente del Sistema de Seguridad Social español; los beneficiarios de pensión de viudedad con con 55 años o más años de edad; ser pensionista por otros conceptos o perceptor de prestaciones de desempleo o subsidios de desempleo del Sistema de Seguridad Social español con sesenta o más años de edad o ser persona asegurada o beneficiaria del Sistema de la Seguridad Social español, con sesenta y cinco o más años de edad.