¿Cuáles son los precios de los viajes del Imserso de 2025/2026?

Ya se pueden reservar las plazas para los viajes del Imserso de 2025 y 2026. Como otros años os usuarios podrán optar por diferentes modalidades de viaje, costa peninsular y costa insular que son viajes más largos entre 7 y 10 días o las escapadas que son viajes más cortos entre 4 y 6 noches que pueden incluir circuitos culturales o incluso viajes a Europa.

Además, hay dos novedades principales en esta nueva edición de los viajes del Programa de Turismo Social y es la posibilidad de viajar con mascotas o la habilitación de más de 7.400 plazas que podrán optar para realizar el viaje a través de una tarifa plana de 50 euros, pensado sobre todo para aquellos pensionistas que tengan rentas más bajas.

Los precios para esta temporada 2025 - 2026 dependerán principalmente del destino y la duración del viaje. Los viajes a las islas y de larga duración son las ofertas más costosas, mientras que las capitales de provincia cómo escapadas son las más económicas.

Hay que recordar también que algunos viajes realizados durante los meses de octubre, mayo y junio tendrán un suplemento de 100 euros sobre el precio base en los destinos de península y las islas Baleares. En el caso de las Islas Canarias este suplemento se aplicará en los meses de diciembre, enero y febrero. También puede haber algunos costes adicionales que se aplican por mejorar las condiciones como por ejemplo tener una habitación individual.

También se aplicaría este suplemento de 100 euros a aquellos usuarios que realicen más de un viaje, por lo que este segundo llevaría este recargo.

La estancia más económica, quitando la tarifa plana de los 50 euros que hemos comentado anteriormente, rondaría los 133 euros para escapadas de 4 días en capitales de provincia. Por otro lado, el precio más caro oscilaría en los 575 euros en un viaje a las Islas Canarias durante 10 días incluyendo el transporte.