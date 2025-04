IMSERSO 2025-2026: ¿A qué destinos se podrá viajar por 50 euros?

Una de las novedades que quizá más ha sorprendido para la próxima temporada de viajes del IMSERSO es que habrá la opción de viajar por tan solo 50 euros, no obstante, esta opción no está habilitada para todos los pensionistas sino solo para aquellos que tengan las pensiones más bajas y la dificultad de costear este tipo de viajes en las ediciones anteriores, aunque sean precios más económicos que para los no pensionistas, les impedía igualmente realizarlos.

Con el objetivo de que estas personas con menor renta puedan estar también incluidas en el Programa de Turismo Social, el IMSERSO asumirá el coste del viaje mientras que estos pensionistas solo tendrán que abonar una tarifa de 50 euros. Destinando para este objetivo 7.447 plazas. Estas serán para aquellas que reciban una prestación igual o inferior a las pensiones no contributivas de jubilación o invalidez de la Seguridad Social.

Destinos para la tarifa plana de 50 euros

En realidad, los destinos de los viajes del IMSERSO tanto para aquellos que puedan optar a la tarifa plana de 50 euros que para los que tienen pensiones más altas son los mismos. Según destacaban, aunque todavía no se conocen los precios, son tres lotes.

El primero el de la Zona Costa Peninsular que suele abarcar zonas de la Costa como Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña en estancias de entre 8 y 10 días. El segundo lote suele ser uno de los más llamativos que es la Zona de Costa Insular es decir Canarias y las Islas Baleares, también con estancias de entre 8 y 10 días en estos destinos y finalmente tenemos el tercer lote que es el Turismo de Escapada, en esta ocasión son estancias de menor tiempo de entre 4 y 6 días a capitales de provincia, circuitos culturales o de naturaleza.