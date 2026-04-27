Las protectoras aplauden la publicación del Proyecto para la creación de un Listado Positivo de animales de compañía

Organizaciones de protección animal y de conservación de la naturaleza celebraron este lunes la publicación por parte del Gobierno del Proyecto de Real Decreto que regulará la creación de un Listado Positivo de animales de compañía, una "herramienta preventiva clave" de protección de los derechos y el bienestar de estos seres vivos.

El Listado Positivo surge ante el incremento en los últimos años de la tenencia de especies exóticas como animales de compañía, "lo que ha generado problemas graves de conservación y sanidad", según un comunicado de las organizaciones firmantes, que recuerda que el proyecto normativo se encuentra en trámite de información pública y el plazo para el envío de aportaciones estará abierto hasta el 8 de mayo.

El nuevo listado, aseguran, permitirá "valorar, objetivamente, los riesgos relativos a la invasividad y conservación de las especies, la seguridad ciudadana, la salud pública y el bienestar de los animales" y establecerá, basándose en criterios científicos, las especies que se puedan criar en los hogares, "quedando prohibida la tenencia de todas las demás".

Entre las firmantes de la nota están la Asociación Herpetológica Española (AHE), el Centro de Recuperación de Anfibios y Reptiles de Cataluña (CRARC), la Coalición para el Listado Positivo (formada por ANDA, FAADA y AAP Primadomus), Ecologistas en Acción, el Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat (GREFA), la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos (SECEM), SEO/BirdLife y WWF España.

Según las organizaciones, la creación del Listado Positivo como una herramienta preventiva clave, que ya está recogida en la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales, pretende asegurar que las especies que se mantengan como animales de compañía puedan vivir "en condiciones adecuadas de bienestar y no supongan riesgos para la biodiversidad, la salud o la seguridad de las personas".

Recuerdan que algunas mascotas, al escaparse o ser abandonadas en la naturaleza "al no poder atender sus necesidades" pueden convertirse en especies exóticas invasoras y amenazar la supervivencia de las especies silvestres de flora y fauna autóctonas.

Según las organizaciones, entre algunos ejemplos de mascotas que han escapado o han sido abandonadas en la naturalezas y "hoy en día están prohibidas por su carácter invasor están el galápago de florida, el mapache o la cotorra argentina".

Subrayan que la tenencia de mascotas exóticas sin limitaciones supone "un riesgo para la salud pública porque algunos de estos animales pueden actuar como portadores de enfermedades zoonóticas; para la seguridad ciudadana por su posible naturaleza depredadora, agresiva o venenosa; así como para la salud y seguridad de otros animales".

Señalan que la norma "no tendrá carácter retroactivo", por lo que las mascotas cuya tenencia pase a estar prohibida se podrán mantener en los hogares, pero previamente habrá que informar a las autoridades pertinentes.

Aparte de los perros, gatos y hurones que ya son considerados animales de compañía, aseguran, es previsible que otras especies como peces tropicales, canarios, conejos, cobayas o hámsters "puedan mantenerse con normalidad".

Asimismo señalan que las organizaciones participarán en el proceso de consulta abierto por el Gobierno para mejorar el texto propuesto en aspectos importantes, entre ellos, las excepciones planteadas, la transparencia del proceso en todas sus fases y el seguimiento de los criterios aplicables a las especies objeto de estudio.