"Antes todo esto era playa": Así es el plan de varias localidades para recuperar las playas de antaño

"Antes todo esto era playa" así recuerdan algunos vecinos mayores como era la playa de Samil en Vigo done existían dunas vírgenes junto a pinares. Es nostalgia y también degradación de lo natural con la construcción de chiringuitos, aparcamientos y paseos marítimos pegados a la playa.

Sin embargo, numerosas playas ahora se plantean su rehabilitación como la de Samil en Vigo, cuyo sistema de recuperación dunar ha costado 1,8 millones de euros. "Qué esta playa sea igual que hace 100 años" destacaba Abel Caballero, el alcalde de Vigo sobre las obras. Retrasar cementos y devolver a la playa lo que era suyo. "Con la marea alta la playa quedaba reducida a 20 metros, ahora tenemos 70 o 80 metros de playa" destacaba el Caballero.

En la playa del Cerezo en Xilxes, Castellón ha pasado un poco lo mismo, aunque en este caso ha sido la subida del nivel del mar lo que ha empequeñecido la costa. El Ministerio de Transición Ecológica busca mitigar los daños del cambio climático, retrasando los paseos marítimos e incluso eliminando algún aparcamiento, para devolver terreno a la playa siendo también una medida de protección frente a los temporales.

Otra de estas playas es Cala Millor en Mallorca que también tiene previsto recuperar su playa en el 2050 gracias al proyecto LIFE Adapt que está financiado por la Unión Europea. "La inundación permanente por la subida del nivel medio del mar junto a la erosión y el retroceso de la playa por el incremento de los temporales" Señala Miriam García, Arquetecta, urbanis y paisajista de LandLab.

La Playa de La Pineda, en Vila-Seca, Tarragona, también ha recuperado su terreno "Donde está ahora está playa hace un año pasaban coches" destaca Pere Segura, alcalde de Vila-seca. Retrocediendo el cemento 20 metros recuperan dunas y la playa al final se lo devuelve protegiendo así a Vila-seca de los temporales.