El futuro de los cuidados evoluciona hacia un modelo que respeta la autonomía y la vida en casa

En este contexto, la Fundación Santa María la Real ha puesto en marcha un proyecto pionero para impulsar la "desinstitucionalización", un término que busca transformar los modelos tradicionales de residencia hacia soluciones más cercanas, humanas y conectadas con la comunidad.

Este nuevo enfoque responde a lo que la mayoría de nosotros deseamos al cumplir años: permanecer en nuestra casa, rodeados de nuestros recuerdos y vecinos, pero contando con los apoyos necesarios. Las entidades sociales, como asociaciones y fundaciones, juegan un papel clave en esta transición, ya que son las encargadas de crear esas redes de ayuda que permiten que la vida fuera de un centro residencial sea una opción segura, digna y de calidad para todos.

Escuchar a los profesionales para mejorar el servicio

Para que este cambio sea una realidad, es fundamental conocer de cerca la situación actual de quienes trabajan día a día en el sector social. Por ello, se ha lanzado una iniciativa que invita a los profesionales de diversas entidades a compartir sus experiencias y las dificultades que encuentran. A través de este estudio, se pretende identificar qué herramientas faltan y qué pasos se deben dar para que el modelo de cuidadosse ajuste de verdad a las expectativas de las personas que hoy están en su etapa de madurez.

El proyecto cuenta con el respaldo del Ministerio de Derechos Sociales y busca que las administraciones públicas y las organizaciones sociales trabajen de la mano. La meta es clara: aprender de las buenas prácticas que ya funcionan en algunos lugares y replicarlas para que el apoyo domiciliario y los servicios comunitarios sean la norma y no la excepción. Al final, se trata de que cumplir años no signifique perder el control sobre nuestra propia vida, sino ganar tranquilidad en el lugar que hemos elegido como hogar.

Un trabajo en red por el bienestar común

Además de las investigaciones, esta iniciativa fomenta la creación de grupos de trabajo donde profesionales y empresas puedan intercambiar ideas inspiradoras. Se busca que la tecnología, el diseño de viviendas más accesibles y la atención personalizada se unan para ofrecer soluciones modernas. Es un esfuerzo colectivo para asegurar que la sociedad esté preparada para los nuevos retos, garantizando que el cuidado sea siempre sinónimo de respeto, afecto y cercanía.

Participar en este proceso de cambio es una forma de construir un futuro más amable para todos. Al poner en el centro los deseos de las personas y fortalecer los servicios en el entorno local, estamos asegurando que la autonomía personal sea el eje de nuestro sistema de bienestar. Con el apoyo de la investigación y la colaboración entre todos los sectores, el camino hacia unos cuidados más humanos y menos rígidos está cada vez más cerca de ser una realidad cotidiana en nuestros barrios.