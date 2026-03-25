Javier Gutiérrez protagoniza 53 domingos: "Hay una facilidad pasmosa para deshacerse de la gente mayor"

Este viernes 27 de marzo llega a Netflix 53 domingos, adaptación de la obra de teatro homónima de Cesc Gay cuya dirección y guion corren a cargo del propio cineasta. Protagonizada por Javier Cámara, Carmen Machi, Javier Gutiérrez y Alexandra Jiménez, la película aborda, en clave de comedia, el desencuentro entre tres hermanos incapaces de dejar a un lado sus rencillas personales para enfocarse en los cuidados que requiere su padre de 86 años.

"Creo que los tiempos han cambiado tanto, y nos hemos vuelto muy egoístas con los padres", asegura Gutiérrez en una entrevista concedida a Europa Press. "Ahora hay una facilidad pasmosa para deshacerse de la gente mayor", sentencia el protagonista de La isla mínima o Rondallas. "Y de eso trata esta película, en clave de comedia, con muchísima ironía, pero planteando un tema que nos concierne a muchos", reflexiona.

Ante "la mirada periférica que todo lo ve" del personaje de Jiménez, esposa del hermano encarnado por Cámara, los tres familiares se enzarzarán en un bucle interminable de reproches a partir de algo tan irrelevante y mundano como decidir quién debería encargarse de cambiar una bombilla que se ha fundido en casa de su padre. "Parece que la cosa más nimia es lo que desencadena toda esta espiral de esta película", apunta Cámara, que en 53 domingos da vida a Julián.

"Creo que la mayoría de los hijos pasamos por ese proceso", explica el actor ganador de dos Premios Goya. "Hay un momento donde te has ido de tu casa y te desconectas de tus padres de cierta manera para hacer tu vida. Y hay un momento donde los padres necesitan de tu ayuda una vez más, bien para que les asistas o bien para que tomes decisiones por ellos", continúa Cámara.

"Los niños y los ancianos necesitan la atención por nuestra parte que es indudable. Unos más que otros, pero son dos momentos de la vida donde el foco se tiene que poner ahí", apostilla Jiménez, incidiendo en que "con los niños lo tenemos más que asumido, pero con la gente mayor no tanto". "Creo que no tenemos, a lo mejor culturalmente, tan interiorizado el hecho de que volvemos a ser nosotros los responsables", reflexiona la protagonista de Bajo terapia y Las distancias.

"Cuando empiezas a tener una edad como yo ya tengo, a partir de los 50, tus padres están mayores y tienes que empezar a cuidarlos", explica Gay. "Vehiculé todo el conflicto entre los hermanos para hablar de eso, desde el humor, pero para ver un poco cómo los hijos se posicionan de manera distinta", continúa el director ganador del Goya a mejor dirección y mejor guion original por Truman, donde ya trabajó junto a Cámara y Gutiérrez.

Por su parte, Machi señala cómo, en la película, los hermanos de su personaje "piensan que debe ser la mujer la que tiene que cuidar, que eso también es algo que ocurre muy a menudo". La ganadora del Goya por Ocho apellidos vascos da vida a Natalia, "una señora catedrática que habla muchos idiomas, que está preparadísima" y que "seguramente será locuaz en su trabajo" pero que, a la hora de afrontar determinados asuntos familiares, "se queda sin palabras".

"Incluso siendo una mujer preparada y por encima, si me apuras, de esos dos hermanos en conocimientos y en estabilidad laboral, también le toca el rol de cuidadora. Y eso lo asume, prácticamente, porque están educados así en nuestras generaciones", apostilla Gutiérrez, cuyo personaje, bromea, "es el cuñado que todos queremos tener, cuanto más lejos, mejor". "Se permite dar lecciones a estos dos hermanos y colocarse desde ese prisma clasista que tiene él. Pero yo creo que, con diferencia, es el peor hermano de los tres", sentencia el ganador del Goya a mejor actor por 'El autor' y 'La isla mínima'.

En cuanto al proceso de adaptar 53 domingos de las tablas a la pantalla, Gay rememora cómo se reunía con los cuatro actores en su apartamento, donde leyeron el guion tres veces. "Cuando se lee, el actor empieza a interpretar un poco, pero no demasiado, sino que lo importante es entender qué está pasando, entender el tono, entender la secuencia", incide el cineasta. "Son grandes actores, es que realmente es muy fácil", concluye Gay.