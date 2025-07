Sex Pistols y Fermin Muguruza tiñen de punk el Cruïlla

La banda británica Sex Pistols, comandada en esta gira por el cantante Frank Carter, y Fermin Muguruza, de celebración por sus cuatro décadas de carrera, han protagonizado un jueves de espíritu punk en el Cruïlla, en una jornada en la que también han brillado St. Vincent y Remei de Ca la Fresca.

La voz de Frank Carter, que se unió los Sex Pistols en 2024, ha arremetido contra las 16.000 almas que han llenado el escenario principal del Parc del Fòrum con la concatenación de Holidays in the sun, Seventeen y New York.

El punk ha teñido el cielo de Barcelona con Pretty vaccant, himno incontestable del género, o Bodies, con la que Carter ha invocado un torbellino en mitad de la pista del que él era el centro sobre el que se arremolinaba el público.

La imagen, retransmitida en las pantallas laterales, ha formado un contraste temporal con el escenario, en el que Steve Jones, Paul Cook, Glen Matlock, miembros originales de la banda, se mantenían impertérritos en sus instrumentos, aunque el decalaje cronológico ha cesado en cuanto los cuatro se han reunido en Silly thing y en la balada rock en que los británicos han convertido 'My way'.

Los Sex Pistols no han dejado casi huecos en su discografía, conformada fundamentalmente por el Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols de 1977, que incluye temas eternos como el celebradísimo God save the Queen, Liar, No feelings, Problems o Anarchy in the UK, pieza con la que han cerrado su epifanía rock.

La banda de punk británica Sex Pistols | EFE

Un rato antes, una ráfaga de vientos ha anunciado que Fermin Muguruza, uno de los puntales del rock reivindicativo vasco, ha desembarcado en Barcelona para celebrar sus 40 años sobre los escenarios, una andadura que comenzó en 1984 con Kortatu y luego siguió con Negu Gorriak.

Ataviado con una camiseta del equipo de futbol chileno Club Deportivo Palestino, Muguruza ha servido una hora y media de reivindicación, fiesta, punk y ska.

Así, desde Maputxe, el primer tema del concierto, el guipuzcoano ha enlazado una reivindicación con otra, unidas a través de canciones que se han convertido en himnos de la escena combativa.

Eguraldi lainotsua hiriburuan, Hay algo aquí que va mal, Desmond Tutu o Newroz han servido a Muguruza para recordar a Aitor Zabaleta, Nelson Mandela, el pueblo kurdo o los vecinos del barcelonés barrio de Vallcarca.

Pese a lo contundente del mensaje, la festividad de las melodías han empujado a un baile que en los ochenta hubiera sido pogos, pero que hoy se manifiesta en un movimiento mucho más contenido, únicamente desbordado hacia el final de la actuación.

Sin bajar ni un segundo el tono batallador, Muguruza ha tenido un recuerdo para el pueblo palestino en Yalah, Yalah, Ramallah!, mientras la multitud alzaba un cartel que por una cara mostraba una bandera palestina y por la otra una del Líbano, antes de terminar a lo grande con Sarri, Sarri.

En paralelo, los catalanes Remei de Ca la Fresca, una de las últimas bocanadas de aire fresco que ha recibido panorama catalán, han logrado llenar uno de los escenarios secundarios con su directo guerrillero, pese a que gran parte de su público objetivo estuviera botando con Muguruza.

Justo después, la estadounidense St. Vincent, figura que sigue a la vanguardia de la creación musical moderna, ha encandilado al Parc del Fòrum con cortes tanto de All Born Screaming (2024), como de Masseduction (2017), así como temas anteriores como Flea y Dilettante.

Escudada por una formación clásica de guitarra, bajo, batería y teclado, St. Vincent ha desplegado su sensualidad tanto con su voz desnuda, como con la guitarra colgada al cuello o deformando melodías en su estilófono.

El festival seguirá este viernes con la banda catalana Love of Lesbian, el grupo estadounidense Thirty Seconds to Mars, el artista californiano Ben Harper y los escoceses Texas. Un artículo de Guillermo Cabellos.