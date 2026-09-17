Los ocho errores al tomar complementos alimenticios que pueden poner en riesgo la salud

Tomar complementos alimenticios sin necesitarlos, desconocer su composición o combinar varios productos puede reducir su eficacia y, sobre todo, poner en riesgo la salud. Aunque se presenten como productos naturales, no siempre son inocuos. Desde la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) advierten de que superar las dosis recomendadas o manipular las cápsulas puede provocar toxicidad y alterar sus efectos. Vitaminas, minerales, antioxidantes, extractos vegetales y productos destinados a mejorar el rendimiento deportivo, el sueño o el estado del cabello y la piel pueden adquirirse con facilidad y consumirse con frecuencia sin consultar previamente con un profesional sanitario.

Listado de errores al consumir complementos alimenticios:

1. Pensar que compensan una mala alimentación

El primer error consiste en creer que tomar vitaminas o minerales puede sustituir una alimentación adecuada. Alonso recuerda que una dieta equilibrada aporta fibra, proteínas y otros nutrientes esenciales que no se obtienen simplemente a través de una cápsula.

2. Tomarlos sin saber si realmente se necesitan

La UOC recomienda evitar el consumo de complementos alimenticios sin una valoración previa. Una analítica puede ayudar a determinar si síntomas que llevan a una persona a consumir estos productos, como el cansancio o la caída del cabello, responden realmente a una carencia o tienen otra causa.

3. Combinar productos con los mismos ingredientes

Otro riesgo aparece cuando se combinan varios complementos destinados a funciones diferentes pero que comparten determinados ingredientes. Por ejemplo, productos dirigidos a mejorar el estado del cabello y otros destinados a la piel pueden contener sustancias similares.

4. Pensar que más cantidad es mejor

Superar las dosis indicadas o prolongar el consumo más allá del periodo recomendado incrementa el riesgo de toxicidad hepática y renal, interacciones y efectos secundarios graves.

5. Ignorar las instrucciones de consumo

La forma de tomar un complemento también puede influir en su absorción y tolerancia. La hora del día, la relación con las comidas, la cantidad de agua y la duración del consumo son aspectos que deben tenerse en cuenta.

6. Abrir o manipular las cápsulas

Mezclar el contenido de un complemento con alimentos, partirlo o abrir la cápsula en la que se encuentra puede no ser seguro.

7. No comprobar sus posibles interacciones con medicamentos

Los complementos alimenticios pueden aumentar o disminuir el efecto de determinados tratamientos médicos. Las interacciones más delicadas, según la experta, son las relacionadas con los anticoagulantes.

8. Confiar en promesas milagrosas

Las afirmaciones que prometen resultados como adelgazar sin esfuerzo pueden carecer de evidencia científica y llevar al abandono de medidas eficaces o de tratamientos prescritos.