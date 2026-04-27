CUIDADOS
Ayuso lanza su plan de residencias y centros de día: 8.000 nuevas plazas, viviendas integradas y más tecnología
Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha presentado el Plan Residencial 40-40 en el que están previsto que se creen 8.000 nuevas plazas, 3.200 serán de atención pública.
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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado este lunes su Plan Residencial 40-40, que prevé la construcción de 40 nuevas residencias y 40 centros de día en la región, que contará con 8.000 nuevas plazas, escuelas infantiles y viviendas integradas y más tecnología "para cuidar mejor" a residentes y usuarios.
Según ha detallado la dirigente regional desde la Residencia y Centro de Día para personas mayores Amavir Valdebernardo, se contará con 6.000 nuevas plazas residenciales y 2.000 de atención diurna. De ellas, al menos 3.200 van a formar parte de la red pública y el resto serán centros privados a los que las familias van a poder acceder gracias a un 'cheque servicio' con una inversión privada de 500 millones.
"Se basa en un modelo de colaboración público-privada para que las empresas puedan construir y gestionar nuevos centros a más velocidad. Es decir, que ampliamos la oferta asistencial sin cargar todo el peso sobre el contribuyente", ha reivindicado.
La primera residencia va a estar ubicada en Las Rosas, en el distrito de San Blas, cuyas obras ya han comenzado, y el segundo proyecto se construirá en Vicálvaro, en concreto, en El Cañaveral.
Así, ha detallado que las residencias van a ser más pequeñas, van a tener un máximo de 150 plazas y al menos el 50% de las habitaciones serán individuales. Los centros se ubicarán en 13 distritos de Madrid y 18 municipios de las región.
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Una de las novedades es que algunas de las residencias van a incluir viviendas para que las personas mayores con dependencia leve o moderada puedan llevar una vida independiente. Se promoverá, de la misma manera, la unión intergeneracional, incluyendo escuelas infantiles.
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