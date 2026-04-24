Videojuegos para estimular la mente de las personas mayores

Jugar también es cosa de mayores, ese es uno de los lemas de Golden Gamers una Startup que busca convertir los videojuegos convencionales en herramientas terapéuticas para para mejorar el desarrollo cognitivo de las personas mayores.

Con esta original idea se alzaron con el galardón Premio a la Mejor Idea Empresarial en los Premios Emprendedores y ahora van iniciar junto al grupo PROACT de la Universidad Rey Juan Carlos una investigación para evaluar el impacto en el deterioro cognitivo que pueden tener los videojuegos.

El estudio Efectos cognitivos y afectivo-motivacionales de una intervención terapéutica con la metodología Golden Gamers en personas mayores con deterioro cognitivo visitarán centros de día especializados como Neurovida y Vida Blanca.

Según detallan durante dos meses harán un seguimiento de participantes que harán entre dos y tres sesiones semanales basadas en videojuegos comerciales seleccionados y adaptados según criterios terapéuticos de accesibilidad y de interacción emocional y social.

Tal y como ellos mismos explican en su página web Alejandro y Gloria, los fundadores de la idea llevaban años trabajando en centros de día con personas mayores y han desarrollado una metodología que utiliza los videojuegos comerciales como herramientas de estimulación tanto físicas como cognitivas.

"Durante años hemos observado que el videojuego, cuando se aplica con sentido terapéutico, activa algo fundamental: la emoción. Y cuando aparece la emoción aparece la participación, la adherencia y el cambio". Destacaban desde Golden Gamer.