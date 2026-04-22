La IA es edadista, estudios señalan el sesgo de la inteligencia artificial con los estereotipos de edad

La Inteligencia Artificial ya forma parte de nuestro día a día y cada vez se utiliza con más frecuencia. Y aunque puede ser realmente útil también puede ser peligrosa, no hace mucho se denunció el número de vídeos colgadas en plataformas como YouTube de falsos médicos creados por IA que hacían recomendaciones sin evidencias científicas y sin ningún tipo de control.

Sin embargo, son herramientas que todavía se están puliendo, aunque avanzan a una gran velocidad. Según un estudio que se puede consultar en la UOC, la Universitat Oberta de Catalunya, las app de IA generativa producen unas 15 mil millones de imágenes al año y aunque ya se observaban en estas imágenes estereotipos racistas y sexistas la UOC señala que además son edadistas, ya que prácticamente las personas mayores son invisibles.

Para probarlo utilizaron Midjourney una de las IA generativas más utilizadas en la industria cultural y tras una muestra con 808 imágenes para las que se usaron 202 prompts (las ordenes con las que funcionan las IAs) que corresponden a actividades cotidianas de una persona (sin especificar la edad) o de una persona mayor.

Después de analizar estas imágenes destacaron que: "La mayoría de las imágenes de personas sin especificar su edad representan a adultos de entre 25 y 34 años (57 %), pero casi nunca a personas mayores; por ejemplo, de entre 65 y 79 años (2,5 %)." Además, señalan: "los individuos mayores están siempre sentados y parecen cansados, frustrados y con problemas de movilidad, mientras que los individuos jóvenes están en posiciones más activas, algunos de pie, pero no preocupados."

En cuanto al género aunque en esta prueba si se distribuye de forma más equitativa esto va cambiando conforme se va aumentando la edad. Entre personas mayores los hombres están sobrerrepresentados. Y lo mismo ocurre con la discriminación por etnia, aunque priori puede parecer que están representadas de forma equitativa conforme aumenta la edad las personas representadas con piel clara aumenta hasta prácticamente el 90%.

Otro estudio más reciente investigó el funcionamiento de cinco chatbots, concretamente: ChatGPT, Jasper, Gemini, Copilot y Perplexity. A través de diferentes preguntas querían comprobar los posibles estereotipos edadistas y sexistas. Los resultados mostraron que estos tienen como un doble rasero. En primer lugar, tienden a mostrar opciones políticamente correctas en lo que respecta al sexismo, sin embargo, no tenían esta sensibilidad hacia la discriminación por edad.

El segundo se refiere a las utilidades de los chatbots: estas se connotan de manera diferente según la edad y el género de los usuarios de IA. Por ejemplo, ante una persona que usa sobre todo Instagram o TikTok, las IA no suponen si es hombre o mujer, pero sí que la incluyen en un rango de edad más joven frente a usuarios que usan Facebook.