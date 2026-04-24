Andrea Duro protagoniza, Misterio en la Residencia, un podcast narrado junto a personas mayores

Con un formato que recuerda a las radionovelas de antaño, la empresa DomusVi presenta Misterio en la Residencia, un podcast que narra una curiosa historia de ficción llena de intriga.

Elena Martínez, quién está interpretada por la actriz Andrea Duro, llega a la residencia para mayores "Los Manantiales" para impartir un taller de podcast, pero lo que parecía un proyecto al uso se convierte en una aventura detectivesca cuando las personas residentes empiezan a recibir regalos. Abanicos flamencos, libros antiguos, pizarras y mensajes encriptados en cintas de cassette con citas literarias, desatan la curiosidad de Elena y revolucionan la vida de la residencia.

Además de la actriz, los propios residentes y trabajadores de DomusVi también han participado en este curioso proyecto que se puede escuchar ya en plataformas como YouTube y Spotify.