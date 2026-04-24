Los Foo Fighters lanzan un nuevo álbum, Your Favorite Toy, grabado en su casa

Los Foo Fighters han lanzado este viernes su nuevo álbum, Your Favorite Toy, un disco grabado en casa y que es el primero con Ilan Rubin en la batería, anunció un comunicado de Sony Music.

Coproducido por la banda estadounidense junto a Oliver Roman y con mezclas a cargo de Mark 'Spike' Stent, es el duodécimo álbum de estudio de esta formación liderada por Dave Grohl, el que fuera batería de Nirvana.

Un disco que supone el regreso al rock más crudo de la banda de Seattle, que lanzó el single que da título al álbum el pasado mes de febrero.

La crítica se ha puesto de acuerdo en que este nuevo trabajo de Foo Fighters es uno de los más contundentes en años, según la discográfica, y "un regreso al garage rock más básico", como dijo The New York Times sobre el tema que le da título.

Como adelanto del disco, en los últimos meses se han lanzado 'Asking for a Friend', 'Of All People', 'Caught In The Echo' y 'Your Favorite Toy'.

Cuando lanzaron 'Asking for a Friend', Grohl explicó que es una canción "para aquellos que han esperado pacientemente en el frío, confiando en la esperanza y la fe para que su horizonte aparezca".

La banda comenzó el pasado 29 de abril en Bridgeport (EE.UU.) una gira que le llevará a ciudades europeas como Oslo, Estocolmo, Varosvia, Múnich, París, Liverpool o Madrid (8 de agosto, en el Mad Cool).

El 4 de agosto regresarán a América, con un concierto en Toronto, para luego pasar por Detroit, Chicago, Filadelfia, Nashville o Los Ángeles.

Harán un incursión en Brasil para participar el 4 de septiembre en el Rock in Rio para regresar a Estados Unidos antes de viajar a Australia, donde les esperan citas en Melbourne, Adelaida o Perth, el último concierto programado, el 25 de enero de 2027.

La banda de rock, compuesta por Grohl, Pat Smear, Nate Mendel, Chris Shiflett, Rami Jaffee y Rubin, estará acompañada en la mayoría de sus fechas por el conjunto de Josh Homme, Queens of the Stone Age.