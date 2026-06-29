Permiso de conducir para mayores de 65 años: esto es lo que cambia en su renovación

Seguir conduciendo no depende de la edad, sino del estado de las capacidades y aptitudes que tenga cada conductor. Sin embargo, a partir de los 65 años, y para asegurar que esa capacidad se mantiene intacta, se reduce el periodo de vigencia del permiso de conducir. Lo que se pretende con esta medida es aumentar la frecuencia de las revisiones médicas y de aptitud, de forma que seguir conduciendo sea seguro tanto para el propio conductor como para el resto de usuarios de la vía.

De esta manera, los periodos de vigencia máximos de los permisos de conducir a partir de esa edad quedan establecidos en 5 años para los permisos de coches, motos y motocicletas (AM, A1, A2, A y B) y las licencias de conducción, y en 3 años para los permisos profesionales de autobuses y camiones (C, C1, D, D1, EC, EC1, ED, ED1...).

El reconocimiento médico, la clave del proceso

El reconocimiento médico que se debe superar y los criterios que se evalúan son los mismos para cualquier edad. Sin embargo, si durante esa revisión se detecta una enfermedad o deficiencia que, aunque de momento no impide la renovación, es susceptible de agravarse, el periodo de validez del nuevo permiso será menor. En ese caso, también será menor la tasa que hay que pagar para renovarlo.

Una ventaja importante para los conductores de mayor edad: si se tienen más de 70 años, se está exento de pagar las tasas de tráfico para la renovación, y únicamente habrá que abonar el coste del reconocimiento médico.

Cómo renovar el permiso paso a paso

Renovar el permiso de conducir de una persona mayor de 65 años es similar a cualquier otra renovación. El primer paso es acudir a uno de los Centros de Reconocimiento de Conductores autorizados e indicar que se quiere renovar el permiso. Allí se puede realizar la renovación completa, incluyendo la foto en el momento. Se cobrará un importe por el reconocimiento médico y la tasa de tráfico, salvo en el caso de las personas mayores de 70 años, que están exentas de pagar esta última.

En el momento de realizar el trámite se entregará un permiso provisional con el que se podrá circular por el país hasta que llegue el definitivo, que se recibirá en el domicilio en aproximadamente mes y medio, sin necesidad de realizar ningún otro trámite ni abonar ninguna tasa adicional.

Además, las personas de 65 años o más pueden acudir a las oficinas de la DGT en el horario de atención indicado para cada jefatura y realizar su trámite de forma presencial sin necesidad de solicitar cita previa, siempre que el trámite sea para ellas mismas y no en nombre de otra persona.